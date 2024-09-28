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基隆近萬戶才剛復水！同地點修好下午又爆管　今晚9點將停水

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市安樂區基金三路與武聖街口27日清晨傳出漏水，台水立即派員前往現場察看，並緊急開挖修復，期間造成近萬戶停水長達24小時，未料好不容易於今(28日)上午6時修復後，同一地點今下午2時45分又再度爆管，令居民十分錯愕。台水也表示，晚間9點將關閉水源，呼籲民眾趕快儲水。

▲▼基隆自來水管線破裂，台水搶修。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆自來水管線才剛修復又傳出爆管，現場淹成一座小池塘。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，27日清晨管線破裂後，台水緊急動員搶修，影響基隆安樂區、基金一、二、三路、武隆街、武聖街、武訓街、武崙街、武嶺街、麥金路一代共9000餘戶，且施工修復期間因遇上數波強降雨，考量施空人員安全因此工程一度中斷，待降雨空檔斷斷續續恢復施工，直到今早才修復，並於上午8點恢復供水。

住戶停水將近24小時，好不容易等到水來，未料同一地點今下午2點45分又再度傳出爆管，居民聞言後相當錯愕， 直呼好不容易才修好，現在又要停水「情何以堪？」受到影響的大武崙工業區民眾則抱怨，昨為維持公司作業，只好自費花了11萬元買水，如今又要停水搶修，「不知道又要花多少錢？」

台水表示，為搶修破裂水管，今晚間9點將關閉水源，呼籲附近民眾趕快儲水，另外也會加派3輛水車運水，舒緩民生用水，預計將停水至29日中午12點，影響範圍包括基隆市安樂區內寮澳底產業道路、基金一路、基金三路、基金二路、基金公路、基隆港西岸聯外道路、安樂端、武崙街、武嶺街、武聖街、武訓街、武隆街、麥金路。

▲▼基隆自來水管線破裂，台水搶修。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆自來水管線破裂，台水搶修。（圖／記者郭世賢翻攝）

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