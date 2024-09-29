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不做不禮貌！台北人搭捷運「必做1行為」　一票點頭：也是為了安全

▲新冠肺炎疫情升溫，搭乘捷運民眾戴口罩，但難拉出適當社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲搭捷運手扶梯都會習慣空一格。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台北捷運是雙北市民通勤的重要大眾交通運輸工具，新穎乾淨也屢受國外遊客稱讚，有網友發現，乘客在上下手扶梯時，都會保持一定的距離，中間都會空一格。貼文掀起討論，許多網友點頭稱，這是基本禮貌；還有人表示，是為了安全考量，當緩衝。

有網友在Threads發文，搭捷運走手扶梯時，發現大家都會很有默契地在中間空一格，好奇問「雙北人搭捷運的邊界感是手扶梯一定要空一格嗎？」

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貼文曝光，網友認為這是一種基本的禮貌，「對，我的安全距離 」、「我都會空兩格耶」、「如果有人插進空格=毀滅」、「貼太近超怪」、「只要是陌生人我都空2格起跳」、「本來就是，要有點距離感」。

也有網友指出，空一格是為了安全，「不然有時候被包包打」、「空一格比較安全，偶爾會遇到前一個人到了電扶梯出口不走，這時如果沒空一格就會撞上去」、「前面如果是老人、帶小孩、提行李箱的，我甚至空2-3格，當緩衝」、「避免前面的顧著滑手機，太晚離開手扶梯害我整個撞上去」。

此外，台北捷運之前就在臉書發問，「搭捷運時最受不了的NG行為？」其中最多人點名的，就是「擋在門口」。網友直呼「一上車就直接站在門口，後面的人全被擋住」、「擋在門口、當門神」、「尖峰時間，一堆有事的擋門口滑手機狀況外，不知道別人要下車，不然就是一堆自私的，裡面還有空位，硬要站門口不往裡面走」。

還有人列出其他討厭的行為，「把捷運當自家客廳、軟爛坐姿的人」、「進門中柱手扶桿當靠背」、「手機開很大聲且不戴耳機、講話或講手機很大聲」、「人很擠了，還翹腳」、「一直咳嗽、打噴嚏，不戴口罩也不摀嘴，看到馬上遠離」。

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