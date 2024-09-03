北捷地下車站怎呼吸？　「每站都長不一樣」設備曝

▲台北捷運所有地下車站都設置通風豎井。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

台北捷運平均日運量高達194.6萬人次，但在地下車站該如何保持空氣流通，關鍵就在「通風豎井」，且每站的通風豎井長得都不一樣。

▼象山站的通風豎井。（圖／翻攝台北市捷運局臉書）



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台北市捷運局表示，人要呼吸，隧道也要呼吸！通風豎井平時主要功能，是為隧道提供新鮮空氣，同時排除列車運行時產生的氣流，而當列車發生意外時，則作為排煙管道；有了通風豎井，才能使隧道保持空氣流通，是隧道呼吸的必要設備唷，且每站通風豎井都長得不一樣，快來找找離你最近的通風豎井長怎樣吧。

台北捷運進一步指出，其實台北捷運所有地下車站都設置通風豎井，共有3種不同功能，第1種是進氣作用，主要從地面將新鮮空氣引進車站內；第2種是排氣作用，主要將站內二氧化碳排出車站；第3種是釋壓作用，主要將隧道內捷運列車推進產生的空氣壓力釋放到地面，並可於發生火災時，將濃煙排出。

台北捷運說，有了這些通風豎井的幫忙，就能維持地下車站的空氣流通，也能避免危險發生唷！

▼忠孝新生站的通風豎井。（圖／翻攝台北市捷運局臉書）



▼民權西路站的通風豎井。（圖／翻攝台北市捷運局臉書）

