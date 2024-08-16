搭捷運「最受不了什麼行為？」　一票點名1地雷：超煩的

▲搭捷運最討厭遇到什麼狀況？（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

搭乘捷運，最討厭遇到什麼狀況呢？近日台北捷運在粉專發文，詢問眾人最受不了什麼NG行為？貼文一出，立刻掀起討論，網友紛紛表示，「擋在門口超煩的」、「擋門口不會讓、播放聲音不用耳機」、「後背包ㄧ直當武器衝撞」。

台北捷運在粉專上發文拋問，「搭捷運時，最不了的NG行為是？」並在留言處補充，不論大人或是小孩，都要注意以下行為：

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1.請輕聲細語避免影響他人



2.請正確使用拉環避免嬉戲



3.請坐好座椅注意安全及禮儀



4.請小心慢行避免推擠碰撞

針對粉專的問題，也有不少網友回應，「車廂超多人還硬要全身靠在唯一中間扶手上」、「裡頭已經擠得跟沙丁魚一樣還硬要擠進來的人」、「翹腳族&開腿族」、「尖峰時段堅持『背著』大背包擠進車廂的旅客」、「一進車廂，滿滿的狐臭味，感覺要升天了」、「手機開很大聲且不戴耳機、講話或講手機很大聲」、「一直咳嗽、打噴嚏，不戴口罩、不遮嘴」。

其中最多人受不了的，就是乘客擋在門口而不走進車廂，「裡面還有站立空間，但一群人站在車門口不下車」、「擋在門口」、「擋在出入口滑手機」、「中間很空，但一堆人一進車廂就硬是要卡在門口不肯往中間移動」、「明明有位子或是車廂內很空，但就是要站在門前，然後門開了還不讓開，繼續滑手機」。話題引發討論。