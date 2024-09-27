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貝克漢、楊紫都來了！北捷廣告百變SHOW「秋裝」站站都有新亮點

▲貝克漢、楊紫都來了！北捷廣告百變SHOW「秋裝」站站都有新亮點。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

隨著時序已經入秋，台北捷運換上了新裝。無論你是通勤族或出遊旅客，都可以在站內看到各種新鮮的廣告，提供你全方位的生活體驗。 貝克漢在市政府3號出口，用帝舵腕錶要讓你一路航向潮流前線，商務休閒秒秒切換，每刻都精準有型。說到出遊 是不是也有攔車攔到心好累的經驗 別擔心，動力火車在市政府站2號出口 邀你用Uber Taxi一鍵搞定輕鬆出發，感受不一樣的動力旅程。

▲▼北捷9月宣傳,板南線,市政府站,雷索納斯,Uber taxi,Tudor,雅漾。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼貝克漢在市政府3號出口，用帝舵腕錶要讓你一路航向潮流前線，而動力火車在市政府站2號出口 邀你用Uber Taxi一鍵搞定輕鬆出發。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼北捷9月宣傳,板南線,市政府站,雷索納斯,Uber taxi,Tudor,雅漾。（圖／記者姜國輝攝）

當然，台北捷運也為你考慮到了換季時節可能帶來的肌膚問題。市政府站的雅漾電視牆，以及忠孝敦化廣告，都為你提供了迅速修護倦容的方案。無論你是熬夜加班，還是長時間通勤，都可以在這裡找到讓肌膚恢復活力的方法。 而在板南線轉乘到文湖線的路上，你還可以看到林心如的廣告，她將分享如何維持優雅風采的秘密。

▲▼ 。（圖／家外提供）

▲▼秋季是皮膚易敏季節保養係商品給你漂亮生活的參考提案。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼北捷9月宣傳,板南線,忠孝復興站,AVEDA,鳳凰電波,APM。（圖／記者姜國輝攝）

而頭皮問題，就交給AVEDA的新升級「蘊活煥欣系列」，讓你在忠孝復興站的亮眼動感燈箱下，解鎖人人追求的髮量時尚。 此外，APM也在忠孝復興站推出了全新的秋季系列，並邀請了陸劇女神楊紫為你展示如何用飾品點綴完美體態。無論你是想要為自己的穿搭增添一點亮點，還是想要找到新的潮流趨勢，都可以在這裡找到答案。

▲▼北捷9月宣傳,板南線,忠孝復興站,AVEDA,鳳凰電波,APM。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼陸劇女神楊紫為你展示如何用飾品點綴完美體態，美髮保養則交給好評如潮的專家AVEDA。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 。（圖／家外提供）

如果你是電影迷或者遊戲迷，也不用擔心會錯過任何新消息。台北捷運的忠孝新生站1號出口廣告牆上，女神卡卡的新片《小丑》的宣傳，還有《變形金剛》在忠孝新生站，板南線與新蘆線的連通道大型壁貼。不想出門乾脆在家打遊戲。切換式RPG手遊《昊緣》一上線就收穫玩家好評！包下忠孝新生站閘門、壁貼等所有版位，大型包站加上創意列車成功擄獲通勤族目光焦點。另一款遊戲《雷索納斯》邀請你來北捷體驗當列車長，鐵路經商冒險手遊讓你用指尖間就能掌控全局，都將帶給你全新的遊戲體驗。

▲▼北捷9月宣傳,板南線,忠孝新生站,NCSOFT昊緣,變形金剛,小丑。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼手遊《昊緣》在忠孝新生站閘門、壁貼等所有版位，大型包站加上創意列車成功擄獲通勤族目光焦點。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼北捷9月宣傳,板南線,忠孝新生站,NCSOFT昊緣,變形金剛,小丑。（圖／記者姜國輝攝）

當你搭乘台北捷運、高鐵、公車，不妨抬頭看一看周圍的廣告。從時尚的TOD’S，到運動的迪卡儂，再到居家生活的櫻花和樂家，都將為你提供滿滿的新生活提案。所以，別再當低頭族了，讓台北捷運的廣告帶給你全新的潮流生活體驗吧！

▲▼北捷9月宣傳,板南線創意專車,車廂廣告,NCSOFT昊緣,迪卡儂。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼捷運車廂還有各大版位都換上新裝，給你滿滿生活提案。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼北捷9月宣傳,淡水信義線,中山站,迪士尼。（圖／記者姜國輝攝）

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