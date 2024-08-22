東京地鐵大淹水！日網紅終於看懂「北捷麻煩設計」　網：血的教訓

▲日本東京21日晚間降下暴雨，導致多處地鐵車站大淹水，甚至出現瀑布場景。（圖／翻攝自X平台）

記者閔文昱／綜合報導

日本東京在當地時間21日晚間7點下起大暴雨，氣象廳偵測到在港區附近，短短一小時就下了100毫釐雨量，導致東京多個地鐵、捷運車站也紛紛出現大淹水情況。對此，在台灣生活的日籍網紅下坂泰生感嘆，初次看到北捷入口要走階梯時覺得麻煩，如今才領悟這是多麼用心的設計。

下坂泰生今（22日）在臉書粉專「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」發文表示，日本21日下起超級大雨，造成東京地鐵站發生嚴重淹水，這起讓他想到來台灣第一次看到台北捷運入口要走階梯時還覺得麻煩，但現在才發現這是相當用心的設計，因為這些樓梯就是用來防災的。

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▲台北捷運入口處會設置高出地面階梯。（圖／記者姜國輝攝）

貼文一出，不少網友也回憶起2001年的納莉颱風，紛紛表示「因為以前台北捷運藍線有變成上千億打造的滯洪池經驗，所以後續蓋的都有墊高」、「2001年納莉颱風台北淹的比今年高雄還慘，捷運都攤瘓了一陣子無法行駛，當年的經驗造就今日的防護」、「北捷也曾經是超大蓄水池」、「那是血的教訓，還有安裝了防水門」。

事實上，當年納莉在台灣登陸並滯留長達49小時，讓台北淹大水，台鐵和捷運全面癱瘓，花費3個月才恢復全線通車，之後台北捷運的入口就設計高出地面約1公尺高的階梯，以防止淹水災情發生，除此之外，還有防水閘門，捷運通行的隧道內，也有大型防水隔艙閘門，避免淹水災情再度發生。