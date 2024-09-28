石破茂將任日相有望延續友台立場　涉外人士：日本對賴清德高度信任

▲石破茂當選日本自民黨新任總裁。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

日本自民黨前幹事長石破茂昨在自民黨總裁選舉中勝出，預計將獲指名為102任首相。外界關注石破茂上任後台日關係如何發展？多位專家皆認為，石破茂於競選期間多次引用首相岸田文雄、已逝前首相安倍晉三對於區域政治整體論述，預期未來友台立場不變。涉外人士也分析，賴清德與日本政壇交往深厚眾所皆知，上任總統後台日關係更是大幅加溫，預期石破茂上台後，台日關係會持續往更加緊密方向發展。

據外媒報導，長年關注日本政治與國際關係的台灣綠洲文教基金會執行長謝文生表示，石破茂競選期間數度引用岸田文雄強調的「今日烏克蘭，明日東亞」，以及安倍晉三提出的「台灣有事就是日本有事」兩論述，作為他未來外交安保路線立場的宣示，預期未來對外政策會延續自安倍以來一貫的方向。

淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲指出，過去曾主張中國不是威脅，因而被認為立場親中的石破茂，近年多次訪問台灣，且自他日前訪台宣布參選，以及競選過程中一再提及「台灣有事」論述，在台灣議題上立場已經十分清晰。加上他當過日本防衛大臣，今年8月拜會賴總統時，也特別關心台日間國防安全合作，如何應對中國升高的區域威脅，相信「對中政策在安全保障這一方面不會退讓」，友台態度則保持不變。

一名熟悉台日關係的涉外人士則分析，賴清德過去很積極耕耘對日關係，與日本政壇交往深厚，包括過去促成台南直飛日本；台南市長任內，也推廣八田與一、王育德等象徵台日友好人物的故事，拉近台日間距離。

此外，在安倍辭世時，時任副總統的賴清德也以私人身份低調訪日，成為台日1972年斷交以來最高層級特使，包括NHK、朝日新聞等日媒，都將賴清德定位為台灣政壇親日派要角，並認為賴清德當時訪日，在外交意義上是台日關係前所未見重大突破。

據了解，此次角逐自民黨總裁的兩位熱門人選石破茂與經濟安保大臣高市早苗，也都與賴清德是有多年交情的舊識。2017年，賴清德與時任高雄市長陳菊、屏東縣長潘孟安一同前往日本東京舉辦觀光論壇，知情人士透露，當時賴清德與陳菊就以其在日本的深厚人脈，順勢安排拜會多位重量級參眾議員，石破茂就是當時與會成員之一。

該人士認為，賴清德上任後，台日關係更加緊密，從日本內閣官員、跨黨派議員陸續主動要求訪台就可窺見一二外，近日包括石破茂當選自民黨總裁，前首相野田佳彥當選日本最大在野黨立民黨總裁，兩位日前都與賴總統見面，足見賴清德與日本朝野主要政黨互動熱絡不在話下，他也受到來自日本跨黨派重要成員的高度信任。

該人士指出，日本海上自衛隊的護衛艦「漣號」近日首次通過台灣海峽，是日本海上自衛隊成立以來首次，加上近期日本與其他國家互動時多次強調台灣重要性，在多場多邊會談中均將台灣納入對話框架，認為這展現了「日本對台灣賴清德總統的高度信任感」，期待新任首相會持續在這個基礎上，繼續深化台日各方面合作，發展全方位的互動，也相信台日關係會持續往更加緊密方向發展。