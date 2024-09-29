飛機餐快吃完「驚見整隻蟑螂」！母子慘食物中毒　怒點名航空公司

▲ 煎蛋裡出現蟑螂。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度航空（Air India）一名乘客開心享用飛機餐，未料快吃完才發現餐點裡有蟑螂，憤而拍下影片上傳網路，事後還出現食物中毒症狀，要求航空公司和相關單位出面回應。

根據NDTV，這名女子帶著2歲的孩子，搭乘印度航空AI 101航班，從德里飛往美國紐約，享用飛機餐裡的煎蛋時，都快吃完才發現裡頭竟有異物。她事後發文PO出照片和影片，可見這份煎蛋已經被吃到只剩2口，下方卻有一整隻黑色蟑螂。

Found a cockroach in the omelette served to me on the @airindia flight from Delhi to New York. My 2 year old finished more than half of it with me when we found this. Suffered from food poisoning as a result. @DGCAIndia @RamMNK pic.twitter.com/1Eyc3wt3Xw — Suyesha Savant (@suyeshasavant) September 28, 2024

女子發文控訴，「當我們發現蟑螂時，我2歲的孩子跟我一起吃了超過一半，結果導致食物中毒」，並在文中點名航空公司、印度民航總局和民航部長奈杜（K Rammohan Naidu）要求負責。

印度航空聲明回應，已和餐飲供應商合作展開進一步調查，強調航空公司相當重視乘客用餐體驗，將採取必要措施避免類似情形再度發生，以保障乘客健康與安全。

發言人也表示，印度航空與多家全球知名餐飲供應商合作，這些公司也為全球頂尖航空公司提供餐點，擁有嚴格把關和標準作業流程，以確保餐點品質達到最高水準。