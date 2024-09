飛機餐快吃完「驚見整隻蟑螂」！母子慘食物中毒　怒點名航空公司

▲ 煎蛋裡出現蟑螂。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度航空(Air India)一名乘客開心享用飛機餐,未料快吃完才發現餐點裡有蟑螂,憤而拍下影片上傳網路,事後還出現食物中毒症狀,要求航空公司和相關單位出面回應。

根據NDTV,這名女子帶著2歲的孩子,搭乘印度航空AI 101航班,從德里飛往美國紐約,享用飛機餐裡的煎蛋時,都快吃完才發現裡頭竟有異物。她事後發文PO出照片和影片,可見這份煎蛋已經被吃到只剩2口,下方卻有一整隻黑色蟑螂。

Found a cockroach in the omelette served to me on the @airindia flight from Delhi to New York. My 2 year old finished more than half of it with me when we found this. Suffered from food poisoning as a result. @DGCAIndia @RamMNK pic.twitter.com/1Eyc3wt3Xw