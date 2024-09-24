快訊／小米粽受害者「11人全驗出托福松」　人體檢驗全完成

▲蝸牛小米粽內容物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台東金峰鄉爆發集體食物中毒案，造成12人送醫、其中3人死亡，已經確定在「蝸牛小米粽」中驗出劇毒農藥「托福松」，疾病管制署今（24）日公布人體檢驗完整結果，副署長羅一鈞表示，經過台大、北榮兩檢驗單位檢驗，12名個案除1名死者無醫院留存檢體可送驗外，11名個案均自血液或尿液檢出「托福松」，本案人體檢驗告一段落。

食物中毒事件發生後，台東縣衛生局採食物檢體包含剩餘的蝸牛小米粽、蝸牛、葉子等3項檢體送食藥署檢驗；另也針對受害者採血液與尿液檢體，送疾管署南港實驗室，再比照寶林食品中毒案，分別交由台大法醫所、北榮毒物中心檢驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞說明，綜合兩單位檢驗結果，12名個案除1名死者無醫院留存檢體可送驗外，11名個案均自血液或尿液檢出托福松；目前12名個案共計3名死亡、2人仍住院、7人已出院。

食藥署在食餘檢驗出托福松之後，進一步採檢搗米臼內殘留小米粉、鹽、 味精、醬油、廚房置物櫃內已開封外袋標示法台寶(芬普尼)及蒸煮鍋塗抹拭子，21日公布檢驗結果。

食藥署副署長林金富說明，搗米臼內殘留小米粉檢出托福松 1323 mg/kg、蒸煮鍋塗抹拭子檢出微量托福松、其餘檢體則均未檢出托福松；目前可排除是食材的農藥殘留。換言之，可能是誤用或蓄意添加機率增加。

台東地檢署表示，隨著新事證增加，本案從「相驗案」改列「他字案」。據傳首位死者曾姓阿嬤做阿粨的小米是別人送的，對此檢方三緘其口，由於牽涉偵辦細節，無法透露。

▲食藥署公布第2批檢體檢驗結果。（圖／食藥署提供）