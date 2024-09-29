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不服主管「沒產業知識」掛高職位！網一面倒轟：妳才不懂人情世故

（示意圖／Pixabay）

▲在職場上常有些眉角。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

職場中常有許多令人不服的人事物！就有一名網友分享，她今年30歲，前陣子剛換新工作，帶著3年的經驗轉職，入職後發現主管年紀比她小，且完全沒有產業經驗、社會歷練也太淺，上班儀容還完全不像主管，單純只是跟總經理是舊識，加上早入職，才當上主管。對此，她相當不服，直言「看著這樣的人卻可以領比我高的薪水、掛比我高的職級，有時候真的覺得很沒辦法接受」，求問「大家會怎麼做？」

原PO近日在Dcard以「不服主管的經歷大家會怎麼做？」為題發文指出，今年30歲的她前陣子剛換新工作，帶著3年的經驗轉職，入職後發現，主管不僅年紀比她小，還完全沒有產業經驗，單純是跟總經理是舊識，加上早入職，所以才當上主管。

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原PO表示，對方完全沒有產業知識，所以很多時候當問完她後，對方再去問總經理，「只是覺得，那我幹嘛多問一個層級，等她傳話回來，多花我好多時間，而且有時候不夠瞭解，還會傳錯話，我還要再去跟總經理確認」，甚至產業的基本知識、現況、運作，還要跟對方說，主管沒有任何判斷、下決策的能力，有時候連理解都有問題。

此外，原PO認為對方的上班儀容也不像主管，每天穿熱褲、短版露肚裝、球鞋或是帆布鞋，背著小廢包去上班，連去提案、拜訪客戶都是，之前也問對方，「整個會議室，大家都正裝，只有妳穿休閒裝，不會尷尬嗎？」對方則認為政府又沒有規定上班一定要怎麼穿才叫正式，「我覺得我很正式、我的心態很正式啊，這樣不就好了。」

不僅如此，原PO說對方社會歷練太淺，很多人情世故、應對進退都不會，回話很任性又很自我中心，客戶在一旁時話超少，少到沒有存在感，結果好幾次一到客戶那邊，客戶以為她才是主管。對此，她認為看著這樣的人卻可以領比她高的薪水、掛比她高的職級，有時候真的覺得很沒辦法接受，求問「不服主管的經歷大家會怎麼做？」

此文一出，網友則紛紛吐槽「看得出來妳滿滿的優越感，妳感覺也社會歷練不足」、「她有人脈你沒有，這是她當主管的理由」、「您好無聊，連穿著也要管，老闆都沒說什麼了」、「妳也才三年資歷，真的不用對她品頭論足，做好自己的本份即可，人家有本事坐在那個位置，既然已知在專業沒實力，表示她背景比妳硬很多，妳一個下屬當面批評直屬長官穿著，也不是很懂人情世故的人嘛」、「妳才是不懂人情世故和剛出社會的那個」。

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