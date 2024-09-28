山陀兒颱風威脅「花蓮鐵公路再面臨中斷危機」　陳世凱曝備戰對策

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風來勢洶洶，對台灣威脅大，且花東首當其衝，交通部長陳世凱今(28日)前往氣象署視察受訪表示，花東交通已擬妥預警準備和SOP，若有極端狀況發生，會預警封路和停駛，保障民眾安全，一旦陸運中斷，空運和海運會加入備援疏運，台鐵南迴鐵路和高鐵將增開班次疏運。

交通部陳世凱今(28日)前往氣象署聽取山陀兒颱風動態簡報，會受訪表示，今天上午山陀兒颱風生成，當時上午正與行政院長在花蓮視察蘇花鐵公路復建工程，花蓮今天風比較大，不過是因東北季風影響，海浪也大一些，山陀兒颱風有機會影響到台灣，周圍海面溫度比較高，有機會成為中度颱風。

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陳世凱指出，山陀兒颱風暴風半徑有機會超過200公里以上，交通部將謹慎因應，最擔心花東鐵公路會預作準備，今天前往視察鐵公路復建工程時，提醒工程人員，並要考量工程人員安全會先撤離，他也已要求氣象署針對災害影響、風速、雨量等數據預測提供給中央各防災相關單位。

▲交通部長陳世凱前往氣象署聽取山陀兒颱風動態簡報。（圖／交通部提供）

由於山陀兒颱風最新路徑更往西偏，緊貼著東部沿海北上，預期花東將首當其衝，恐再衝擊東部鐵公路交通，陳世凱表示，花東交通已擬妥預警、預做準備，盡量保障民眾行的安全，極端狀況發生前，會通知民眾，會也預警封路和停駛，保障民眾安全，交通停止營運後，疏運將會快速啟動，已做好SOP。

陳世凱指出，不只海空運、陸運疏運計畫，上次道路中斷曾啟動相關疏運，要求民航局協調航空公司空運，也拜託連江縣府協助新台馬輪預做準備，備援狀況各單位都熟悉，陸運中斷時，馬上啟動南迴鐵路疏運，北部無法走就往南部走，包括南迴鐵路增班，到左營站拜託高鐵增加班次疏運，民眾在花蓮無法往北，往南同樣是一條可行通路，雖然時間長一點，政府會協助，高鐵運量也會配合疏運旅客。