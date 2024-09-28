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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吃和解飯前黃國昌喊話卓榮泰知錯能改　「預算編好編滿就能解僵局」

▲台灣民眾黨立委黃國昌主持回應時事記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

114年總預算案卡關，為此，韓國瑜出手邀朝野黨團幹部，及行政院三長下周五餐敘，盼能當面溝通。對此，民眾黨團總召黃國昌今（28日）受訪說，民眾黨會出席，有任何面對面溝通的機會都樂觀其成；但他也喊話行政院長卓榮泰，「知錯能改、善莫大焉」，之前的預算沒有按照法律編列，要解決這個僵局，其實再簡單不過，就是依法重新編好編滿。

黃國昌說，昨天立法院大家長韓國瑜院長有來跟辦公室聯繫，希望能促成行政院三長、立法院三長以及朝野三黨團幹部，下禮拜大家坐下來聊一聊。

黃國昌表示，經過徵求全體黨團成員的同意，今天早上正式回覆韓國瑜院長，民眾黨團是一個理性務實、就事論事的政黨，有任何機會能夠站在選民的立場，表達對於行政院非常多違法濫權，乃至於總預算竟然敢不依照法律編列，有面對面溝通的機會，都樂觀其成，「所以，下禮拜，這場聚會，民眾黨團三長會赴會」。

媒體接著詢問，如果行政院執意不肯依照法律編足原住民的禁伐補償預算，那民眾黨會怎麼做？黃國昌喊話，在會談以前不預設任何立場，「我公開呼籲，行政院長卓榮泰，知錯能改、善莫大焉」，之前的預算沒有按照法律編列，要解決這個僵局，其實再簡單不過，「就請依照民主法治國家的法治原則，把預算依法重新編好編滿」。

另外，除了立法院外，後續全台地方議會也將接著開議，是否會擔心民進黨民代逼地方首長表態？黃國昌說，這分成兩部分，總預算退回的部分，完全是因為行政院沒有依法行政、依法該編的預算沒有編，影響的不僅僅是弱勢的原住民跟農民，影響到台灣每一個人。

黃國昌說，依照立法院主決議，明年健保點值每一點要提升到0.95元，若預算不編足，會影響到基層醫護繼續血汗，血汗的醫護一定會影響到每位公民就醫的權益。

「根本溯源之道，還是請行政院依法行政。」黃國昌說，希望卓榮泰可以聽得下去，當一個行政院長依法行政，應該不是什麼太困難事情。

其次，若講到地方層級，黃國昌表示，在地方上的施政本來依照原來既有計畫的各項補助，依照預算法的規定，不會受到任何影響。

黃國昌說，民進黨這幾天散播的假訊息已經被澈底打臉，如果民進黨真的這麼在乎地方政府的施政，「真正攸關地方施政跟所有一般小老百姓食衣住行育樂密切相關的《財政收支劃分法》，也是賴清德總統在2017年當行政院長所承諾要修的，把地方政府該有的財源還給地方政府，這會期趕快通過《財政收支劃分法》的修正，才是正道」。

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