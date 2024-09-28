總預算直球對決！民進黨轟無錢可用施政停擺　國民黨猛發短影回擊

▲國民黨立委製作短影音闢謠。（圖／立委柯志恩、吳宗憲提供）



記者崔至雲／台北報導

藍白立委近日因在立法院程序委員會擋下明年度中央政府總預算案，引來綠營連日砲轟，各種社群平台上出現各式梗圖，控藍白兩黨擋下總預算，讓老人津貼、育兒津貼、租屋補貼，甚至連軍公教加薪都沒有了。面對這波洶湧而來的質疑，藍營民代也沒在怕，近日也透過臉書、IG、Threads等社群平台放上短影音回擊，黨中央也透過網路節目直球對決反駁，指出依照《預算法》規定，行政機關在預算沒有通過前仍可以繼續執行經常性業務，民進黨為什麼要造謠？

對於藍白聯手退回總預算，朝野近日隔空交火。民進黨召開記者會指出，明年度總預算案，有許多重大的民生社福補助，其中包括TPASS通勤補助、育兒津貼、長照3.0、學費補助與租屋補助等，皆對於社會大眾有很大的幫助，難道在野黨在這時要跟全民唱反調，阻擋這些延續性的政策不再繼續。

此話一出，引起民眾的不滿，據了解，不少國民黨立委辦公室收到支持者的反彈。有國民黨立委無奈表示，民進黨就是太會煽動選民情緒，錯誤的訊息不斷地造謠，而他也坦言，黨團當時要退回預算時，確實也沒有經過內部討論，讓事發後很多委員措手不及。該立委呼籲，黨團未來一定要先與內部溝通，同時也要有完整的說法，甚至圖卡、短影音、回應方式也該同步出來，否則未來不只區域立委有壓力，不分區藍委也將重傷。

面對立委的憂慮，黨內也馬上調整角度，開始在各平台上闢謠，直球對決綠營的抹黑。柯志恩除了在社群平台上PO出短影音，也表示，事實不會被謊言竄改，只是容易被掩蓋。七月就三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例」，行政院就應該依法行政，但行政院公然違法，國民黨身為在野黨，豈能無視？

柯志恩說，除了原住民族禁伐補償，還有健保點值、公糧收購等決議事項，行政院竟一概視若無睹。 這些都是不容爭執的事實，民進黨卻用立委不能增加預算這種似是而非的言論來誤導國人，她要再三強調，立院沒有權力也沒有要求行政院增加預算，藍白兩黨退回總預算只是要求行政院依法行政而已。

至於民進黨說藍白兩黨，在阻擋地方建設的預算，柯志恩批，更是無稽之談，預算審查都還沒有開始，哪來的阻擋預算？他們只是單純的希望卓榮泰領導之下的行政院可以依法行政，真不知道這樣的要求對於行政院何難之有？

▲黨中央透過網路節目「鄉民呷飽未」直球對決反駁民進黨 。（圖／國民黨文傳會提供）



立委廖偉翔也說，雖然地方上會有些不一樣的聲音，但是現在他們見到選民就是不斷強調，立委只能刪預算、凍預算、不能增加預算，因此針對行政院應編而未編預算，就希望政院重編就好，而且113年審查的預算是114年的預算，現階段預算審查進度卡關也不會導致政府施政發生延宕。因此，杯葛總預算從一開始就不會走到政府停擺的地步，民進黨政府只要修正好就好，呼籲民進黨立委不要再造謠。

而面對新北市議員卓冠廷指預算卡關將會嚴重影響新北市地方建設執行，國民黨新北市議員江怡臻也在臉書上回應指出，中央補助新北的603億元是一般補助及計畫型補助金額，「近99.9％是延續性計畫，不會受影響」，要「民進黨政府不要再牽拖，把預算編好重新送出才是正道！」。江怡臻也說，民眾相當清楚民進黨說的不對，因為以往預算討論本就很久，也對刪除、退回等時有所聞，反倒是民眾多表達希望好好審預算，不要被濫用。

藍委賴士葆也指，民進黨動用側翼網軍在各個群組、粉專上面用假消息攻擊藍白聯合退回總預算，企圖洗腦各項政策無錢可用將要停擺，但事實查核中心昨（27日）清楚說明並非事實，賴清德倚賴的青鳥被打臉轉眼變烏鴉，退回預算不溝通卻用網軍假訊息認知作戰，這正是賴清德曾悲情喊話「停止網軍攻擊，對未來團結沒有幫助」的諷刺對照 !

此外黨中央部分也在自家網路節目「鄉民呷飽未」中反駁表示，民進黨說預算案退回程序委員會，大家會拿不到育兒津貼、老人補助，公務員領不到薪水，但根據預算法第54條、第88條規定，行政機關在預算沒有通過前仍可以繼續執行經常性業務，民進黨為什麼要造謠？且這次總預算案中有很多荒唐的地方，把人民當成提款機，而在野黨為人民看緊納稅錢很正常，依法將總預算案退回程序委員會，希望執政當局好好檢討。

