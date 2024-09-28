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接手大同醫院！長庚面對面回應員工疑慮　薪資年資福利都給承諾

▲高雄市立大同醫院,大同醫院 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立大同醫院明年將由長庚經營。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立大同醫院變天，由長庚法人取得經營權，目前議約程序進行中。為確保員工權益，高雄長庚今(28日)舉辦留任說明會，面對面直接回應員工疑慮，計有超過200名員工到場。長庚強調，工資除維持現行計算方法外，每月加發5000元，並保證維持10年；年資、福利則沿用現行措施。

大同醫院經營權換手，引發院內醫院不滿，日前工會前往市府抗議，由於議約程序正順利進行，為確保員工權益保障的具體措施能正確傳達，長庚除了透過書面、電話回應諮詢的員工外，今日也於大同國小舉辦2場說明會，由長庚法人人資、護理、醫技及行政主管共同出席，以直接面對面的方式，向大同醫院員工說明、交流。

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▲長庚今日舉行說明會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲長庚今日舉行員工留任說明會。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對醫護高度關心，且有流傳不正確訊息部分，長庚法人也於會中再次重申。工資方面，計畫期間將維持大同醫院現行實施薪資辦法計算(包含績效、紅利、調薪、年終獎金等)。並為鼓勵留任，對於113年8月31日前到職且留任的一般正式員工，保證工資維持依現行薪資辦法計算外，每人每月再核發經常性薪資5000元(每年6萬元)，並納入退休金計算基數計算。

年資方面，將概括承認留任員工在其他高醫大法人附設機構服務年資，確保留任員工之「年度特休日數」、「新制退休年資」與「專業年資」完整延續。

福利方面，也沿用維持大同醫院現行福利措施(含員工子女教育補助、員工旅遊補助等)。其中就醫優待部分，員工員眷於大同醫院就醫仍可維持原有優待補助，另至長庚各院區就醫時，於計畫期間也均享有比照本法人員工員眷「就醫優待辦法」規定優待。

▲長庚承諾員工權益。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲長庚承諾員工權益。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，現場也有員工提到，很擔心十年後計畫結束後的工作權保障。長庚法人則於現場向與會員工說明，在此計畫合約中即明訂長庚法人於計畫屆期後負有承擔安置員工的義務；且長庚對承接大同醫院已擬定長程規劃，對於大同醫院的未來發展深具信心與實力，合約屆期後也將積極爭取續約。

長庚法人強調，高雄市立大同醫院是屬於全體市民的珍貴醫療資產，「照顧弱勢醫療平權、永續發展並保障員工權益是不變的核心價值」，誠摯歡迎現職大同醫院員工安心留任。

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