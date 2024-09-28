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職災？葉丙成自曝來教育部4個月「重度脂肪肝」回來了

▲▼教育部次長葉丙成出席肝基會活動自曝重度脂肪肝。（圖／記者洪巧藍攝）

▲教育部次長葉丙成出席肝基會活動自曝重度脂肪肝。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

網紅教授葉丙成擔任教育部次長已經4個月，他今（28）日出席肝基會執行長粘曉菁新書「慈善領導力：NPO之戀，我與8位智者的魔法召喚術」發表會致詞時自曝，自己兩年前曾經檢查出重度脂肪肝，在肝基會經營的好心肝診所就醫，控制情況良好，本來已經快要畢業了，沒想到來教育部之後完全打回原形，昨天回診檢查發現還變得比之前更嚴重。

粘曉菁三年多前在台大開設「非營利組織經營與管理（NPO之戀）」通識課程，以戀愛為切入點，教導學生從事NPO的初始動力就像談戀愛，從慈善出發，以善念培養自己的全方位能力，包括溝通力、領導力、經營與管理能力、專業技巧等，系統化剖析非營利組織的經營與管理心法。

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現在則將相關知識全部集結成冊，出版「慈善領導力：NPO之戀，我與8位智者的魔法召喚術」，希望讓更多人了解NPO實務與經營，今日舉辦新書發表，葉丙成也特別出席。

葉丙成致詞表示，自己在大學教書二十幾年，觀察台灣經歷教育改革，不管功過如何，確實教出一批和過去性格很不一樣的年輕人，對於弱勢關懷、公平正義的執著與在意，遠超過過去所有的世代。

葉丙成分享，很多修過他課的學生，會在學期結束後找到具有同樣理念者一起做事，因為他們覺得要幫助需要幫助的人，進而去成立NPO，很多台灣年輕人有這樣的熱情。而自己這10年創業做社會企業，做教育公益，自己也感受到很多挑戰與困難，這些年輕人做NPO也很辛苦，三不五時就來找他幫忙，希望能給建議。

「NPO經營和創業一樣困難，但是很多時候NPO經營會有更辛苦的地方。」葉丙成舉例，NPO剛創辦財務不好，也不是每個人都有機會獲得資金，創辦人到處跑，讓社會看到、得到資源，但是久而久之卻和NPO內部脫節，開會時決議出現分歧，還會被抱怨「都在外面跑、事情都我們在做，只會出一張嘴」等。

另外，很多年輕人為了理念，犧牲更好的工作機會來參加NPO，所以會認為自己的意見應該被組織接納，但每個人想法不同，如果無法形成共識就會出現分裂。觀察很多NPO、NGO會在第二年、第三年出現問題，甚至可能就這樣掛掉了。

葉丙成指出，NPO的經營管理，它的know-how是需要的，大學很多管理學院會開課說明「公司」的組織與經營，但是NPO要怎麼做，年輕人不見得能夠有這樣的know-how。這次粘醫師無私把know-how寫出來，傳遞給很多想要解決台灣、解決世界問題的年輕人，讓他們在這條路上更順利，以發揮更大影響力，絕對是功德無量。

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