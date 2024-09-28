正妹實況主被問一句話　辣回「靠北三小」圈粉1.3萬人

記者黃翊婷／綜合報導

在Twitch擁有18.7萬追蹤者的女實況主哈耿，去年聖誕節直播跳舞、分享美照，當時她被網友調侃「到底哪裡用心」，直接回嗆「關你屁事，錢也不是你出的，布置也不是你布置的，奶也不是你在露，到底在靠北三小啦」。這段影片近日被分享至臉書，哈耿的直率反應笑翻不少人，短短1天累計超過155萬次觀看、1.3萬人按讚。

▲哈耿去年聖誕節的裝扮。（圖／翻攝自YouTube／瘋狂妖貓）

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臉書用戶「Ex Treme」日前分享女實況主哈耿去年聖誕節的直播影片，其中一段內容中，哈耿表示當日的裝扮非常用心，結果有網友反問「到底哪裡用心」，她直接回嗆「關你屁事，錢也不是你出的，布置也不是你布置的，奶也不是你在露，到底在靠北三小啦」。

哈耿實況的風格向來嗆辣，粉絲也經常留言開玩笑，「如果哈耿不會說話，那簡直是無敵的存在」、「天使的長相，魔鬼的身材，館長的嘴巴」、「全程靜音看，觀看品質超好」、「哈耿很可愛，可惜生了張嘴」；還有網友表明就愛哈耿這樣火辣辣的個性，看完影片之後直接被圈粉。

除了用心裝扮的片段之外，哈耿還有許多被粉絲封為經典的回覆，例如當被問到「妳有奶喔」，她回嗆「你有老二喔」；被問到「烙姐可以問一下妳今天塞多少嗎？怎麼那麼大」，她回答「右邊是你媽的骨灰，左邊是你爸的骨灰」。

汪 由哈耿發佈於 2024年5月16日 星期四