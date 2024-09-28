快訊／以色列軍方宣布　空襲擊斃真主黨首腦納斯拉勒

▲ 以色列對黎巴嫩貝魯特南部發動猛烈空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）27日對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動大規模空襲，目標鎖定真主黨（Hezbollah）中央總部，28日稍早聲明宣布，已擊斃領導真主黨30年的首腦納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah），以及真主黨南部戰線指揮官卡拉基（Ali Karaki）。

根據《美聯社》，以軍聲稱在真主黨領袖於貝魯特南部達希耶區（Dahiyeh）的總部開會時，實施一次精準空襲，擊斃納斯拉勒、卡拉基和其他指揮官。黎巴嫩衛生部統計，這起襲擊造成6死91傷，還有6棟建築被夷為平地。

真主黨目前尚未證實納斯拉勒的死訊，27日稍早曾有親真主黨人士聲稱他安然無恙，但據《法新社》報導，消息人士稱他自27日晚間失聯至今。

64歲的納斯拉勒普遍被認為是黎巴嫩最有權力的人物，手下有多達10萬名戰士。他於1960年出生於貝魯特一個貧窮的什葉派家庭，流離失所到黎巴嫩南部後開始學習神學，在真主黨成立的1982年便加入該組織，地位逐漸上升，後來率領組織與以色列、敘利亞發生衝突，真主黨也在他的領導下轉變為地區軍事與政治力量。

以色列28日持續空襲真主黨，真主黨則向以色列發射數十枚火箭彈。隨著以黎緊張升級，以軍28日宣布，正動員3個營的預備役士兵，本周稍早也曾派出2個旅前往以色列北部，為可能的地面入侵做準備。

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