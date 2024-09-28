真主黨總部被轟！　伊朗警告：「以色列跨越紅線」犯下戰爭罪

▲ 以色列對黎巴嫩貝魯特南部發動猛烈空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列27日猛烈空襲黎巴嫩貝魯特南部，打擊伊朗支持的真主黨總部，聲稱擊斃飛彈部隊指揮官，黎巴嫩衛生部統計造成6死91傷。伊朗警告，以色列正跨越德黑蘭的紅線，將為此付出代價。

綜合《紐約時報》及《路透》，以色列27日鎖定真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah），對貝魯特南部的真主黨指揮中心及武器庫展開攻擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）隨後召開最高國家安全委員會（SNSC）緊急會議，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）譴責以色列公然犯下戰爭罪，「再次暴露該政權國家的恐怖主義本質」。

伊朗最高領袖顧問拉里賈尼（Ali Larijani）則向官媒表示，以色列正跨越德黑蘭的紅線，局勢愈發嚴重，「暗殺不會解決以色列的問題」，稱真主黨有強大指揮官和幹部，每當有指揮官犧牲，「會有其他人取代他們的位置」，「以色列的問題不是靠恐怖主義能夠解決的，相反地，黎巴嫩人民對於反抗猶太復國主義者愈來愈堅定」。

伊朗外交部聲明指控，以色列與美國應為這起戰爭罪負責。外長阿拉奇（Abbas Araqchi）在聯合國安理會中東問題會議上指責，以色列在27日的空襲中使用美國提供的5000磅「碉堡剋星（Bunker buster）」炸彈，轟炸貝魯特居民區。

伊朗駐黎巴嫩大使館譴責以色列的罪行造成危險升級，改變遊戲規則，更警告以色列「將受到適當懲罰」。