猛轟貝魯特！以軍擊斃真主黨飛彈指揮官　拜登令美軍必要時調整

▲ 以色列對貝魯特南部發動猛烈空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列27日對黎巴嫩首都貝魯特南部發動大規模空襲，黎巴嫩統計造成6死91傷，恐怕還會上升。以軍聲稱瞄準真主黨關鍵指揮中心及武器存放設施，擊斃飛彈部隊指揮官，截至28日清晨砲火仍在持續。美國總統拜登也下令駐中東美軍，在必要時調整部署。

綜合CNN及《天空新聞》，以色列國防軍（IDF）聲明表示，「以軍目前正對真主黨恐怖組織的武器進行針對性打擊，這些武器存放在貝魯特達希耶區（Dahiyeh）民用建築下」。逾1小時後，CNN團隊目擊對達希耶區的攻擊仍在持續，發出巨大閃光和轟鳴聲。

真主黨對此反駁，「敵人關於被轟炸的民用建築中存放武器的說法完全錯誤」。但以軍幾小時後再度聲明，「根據以色列國防軍精準情報，空軍正在貝魯特打擊真主黨恐怖組織的戰略恐怖目標，包括武器生產設施、用於儲存先進武器的建築與關鍵指揮中心」。

以軍隨後於當地28日凌晨宣布，這波空襲中擊斃巴嫩南部真主黨飛彈部隊指揮官穆罕默德．阿里．伊斯梅爾（Muhammad Ali Ismail）及其副手侯賽因．艾哈邁德．伊斯梅爾（Hussein Ahmad Ismail），還消滅其他指揮官及戰士。

以軍指控，穆罕默德．阿里．伊斯梅爾負責指揮真主黨對以色列的攻擊，包括25日發射的一枚地對空導彈，真主黨對此則尚未證實。

以軍發言人阿德雷（Avichay Adraee）28日再度向黎巴嫩人民發布疏散令，「如果你在真主黨設施附近，為了你和你愛的人的安全，你有義務立即撤出並遠離這些設施至少500公尺」，包括貝魯特南部巴拉吉奈（Burj al-Barajneh）一所學校附近建築，這裡是人口密集的巴勒斯坦難民營，也是敘利亞難民及移工家園。

另據《路透》報導，美國白宮聲明宣布，以色列27日對貝魯特南部展開空襲後，總統拜登發布下令駐中東美軍在必要時進行調整，「他已指示五角大廈，在必要時評估與調整美國部隊在該地區的軍事態勢，以加強威懾及確保部隊防護狀態，並支持美國各方面的目標」。