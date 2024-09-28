以色列空襲人口稠密區！真主黨射火箭回擊　美防長：事前不知情

記者張方瑀／綜合報導

以色列27日對黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部人口密集地區發動大規模空襲，大棟建築被夷為平地，造成至少6人死亡，目前攻擊仍在持續；黎巴嫩也朝以色列北部城鎮射出火箭回擊。美國國防部長表示，美方並未參與以軍的行動，「我們沒有事先得到警告。」

綜合外媒報導，以色列27日對貝魯特南部人口密集地區發動大規模空襲，夷平了6棟建築物。初步數據顯示，這波空襲造成至少6人死亡、91人受傷。

▲以色列空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部人口密集地區。（圖／達志影像／美聯社）



與此同時，以色列軍方在聲明中指出，因為黎巴嫩南部的達希耶區（Dahiyeh）建築物底下藏有真主黨的武器，因此將進行針對性的打擊。以軍隨後在社群網站X發文要求該處民眾撤離，接著開始砲轟達希耶區，目前仍可不斷聽到爆炸聲響。

真主黨（Hezbollah）在以軍首波空襲後，隨即向以色列北部城鎮薩法德（Safed）發射火箭攻擊，直接擊中了當地一棟房屋和車輛。以色列警方表示，目前沒有傷亡報告傳出，但出現重大財損。

▲▼以色列空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部人口密集地區。（圖／路透）



美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）27日指出，美國並未參與以色列的行動，「我們沒有事先得到警告，我與以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）通話時，行動（空襲黎巴嫩）實際上已經開始了。」

奧斯汀強調，目前外交途徑仍是最好的解決方法，這是避免全面戰爭、確保流離失所的以色列和黎巴嫩公民能返家的最快途徑。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，如果中東升級的暴力衝突導致美國利益遭受攻擊，美國將採取「一切措施」因應，美國也相信中東的緊張局勢，仍可透過外交手段解決。