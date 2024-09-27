黎巴嫩緊張！日擬派軍機撤離日人　菲律賓：以軍地面進攻就撤僑

▲以色列持續空襲黎巴嫩。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨爆發激烈致命衝突，相關人士27日透露，正協調派自衛隊C-2運輸機前往約旦待命，隨後將飛至黎巴嫩境內，撤離日僑。菲律賓則表示，一旦以軍對黎巴嫩展開地面進攻行動，將會強制撤離在黎巴嫩的1.1萬名菲律賓公民。

共同社報導，目前約有50名日本人在黎巴嫩境內，早在今年8月，外務省就已對黎巴嫩全境發布最高級別四級的「退避勸告」，建議撤離。官房長官林芳正27日表示，已呼籲身在黎巴嫩的日僑在還有商業航班可搭乘之際離境，政府正展開相關討論，以因應各種情況。

另據以色列時報，菲律賓外交部次長迪維加（Eduardo de Vega）在記者會上表示，一旦以色列對黎巴嫩發動地面入侵，將啟動菲律賓公民強制撤離行動，計畫透過海路進行撤離。不過迪維加並未給出具體細節。

此前，菲律賓政府曾敦促菲律賓公民在航空公司停飛貝魯特航線之前離境，但大部分的人並未聽從這項建議。迪維加指出，截至目前只有500人接受建議離開黎巴嫩。

菲律賓駐以色列特拉維夫大使館總領事曼達普（Anthony Mandap）表示，現階段尚無計畫撤離約3萬名在以色列工作的菲律賓人。