黎巴嫩呼叫器爆炸關係人失蹤！挪威請求國際協尋「39歲印度裔男」

▲黎巴嫩真主黨手持無線電對講機連環爆，現場竄出濃煙。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特於當地時間17日發生多起爆炸，由激進武裝恐怖組織「真主黨」持有的數千台呼叫器同時引爆，造成多人傷亡。如今，挪威警方表示，已針對一名39歲的印度裔挪威籍男子何塞（Rinson Jose）發出國際協尋請求，因為該名男子疑似與黎巴嫩呼叫器爆炸案有關。

根據《衛報》、《路透社》報導，真主黨所使用的呼叫器於本月17日發生集體爆炸事件，其中何塞疑似與呼叫器的銷售有關。39歲的何塞在保加利亞創立註冊公司「Norta Global Ltd」，被懷疑是呼叫器供應鏈的一部份，然而上周前往美國出差時卻因此失蹤。

挪威首都奧斯陸的警方於當地時間26日表示，「昨天，奧斯陸警區收到與呼叫器案件有關的失蹤人口匯報。失蹤人員案件已經立案，我們已經針對該名人士發出國際逮捕令。」

▲黎巴嫩軍隊對一部對講機進行了受控爆炸。（圖／路透）

《路透社》於本月18日聯繫何塞時，何塞拒絕針對呼叫器問題發表評論，而在被問及保加利亞業務的相關消息時，更因此掛上電話。隨後，何塞便未能再回覆多通電話與訊息。

何塞的雇主DN Media Group透露，何塞在這間挪威媒體公司的銷售部門工作，並於17日前往美國波士頓參加會議，不過公司從第2天起便未能順利連繫到他。

保加利亞公司註冊處指出，何塞於2022年在該國首都索菲亞創立公司Norta Global Ltd。針對外界懷疑該間公司在呼叫器方面扮演重要角色，保加利亞司法當局展開調查，不過目前仍未發現呼叫器在保加利亞製造或出口的證據。

據悉，這場史無前例的爆炸案造成黎巴嫩多人傷亡，外界皆認為是以色列所為。17日下午呼叫器爆炸時，導致12人死亡、2800人輕重傷。隔天，黎巴嫩超市、街道、喪禮對講機發生爆炸，造成25人死亡、450人輕重傷。