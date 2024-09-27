　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黎巴嫩呼叫器爆炸關係人失蹤！挪威請求國際協尋「39歲印度裔男」

▲▼ 黎巴嫩真主黨手持無線電對講機連環爆，現場竄出濃煙。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨手持無線電對講機連環爆，現場竄出濃煙。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

黎巴嫩首都貝魯特於當地時間17日發生多起爆炸，由激進武裝恐怖組織「真主黨」持有的數千台呼叫器同時引爆，造成多人傷亡。如今，挪威警方表示，已針對一名39歲的印度裔挪威籍男子何塞（Rinson Jose）發出國際協尋請求，因為該名男子疑似與黎巴嫩呼叫器爆炸案有關。

根據《衛報》、《路透社》報導，真主黨所使用的呼叫器於本月17日發生集體爆炸事件，其中何塞疑似與呼叫器的銷售有關。39歲的何塞在保加利亞創立註冊公司「Norta Global Ltd」，被懷疑是呼叫器供應鏈的一部份，然而上周前往美國出差時卻因此失蹤。

挪威首都奧斯陸的警方於當地時間26日表示，「昨天，奧斯陸警區收到與呼叫器案件有關的失蹤人口匯報。失蹤人員案件已經立案，我們已經針對該名人士發出國際逮捕令。」

▲▼黎巴嫩軍隊對一部對講機進行了受控爆炸。（圖／路透）

▲黎巴嫩軍隊對一部對講機進行了受控爆炸。（圖／路透）

《路透社》於本月18日聯繫何塞時，何塞拒絕針對呼叫器問題發表評論，而在被問及保加利亞業務的相關消息時，更因此掛上電話。隨後，何塞便未能再回覆多通電話與訊息。

何塞的雇主DN Media Group透露，何塞在這間挪威媒體公司的銷售部門工作，並於17日前往美國波士頓參加會議，不過公司從第2天起便未能順利連繫到他。

保加利亞公司註冊處指出，何塞於2022年在該國首都索菲亞創立公司Norta Global Ltd。針對外界懷疑該間公司在呼叫器方面扮演重要角色，保加利亞司法當局展開調查，不過目前仍未發現呼叫器在保加利亞製造或出口的證據。

據悉，這場史無前例的爆炸案造成黎巴嫩多人傷亡，外界皆認為是以色列所為。17日下午呼叫器爆炸時，導致12人死亡、2800人輕重傷。隔天，黎巴嫩超市、街道、喪禮對講機發生爆炸，造成25人死亡、450人輕重傷。

ET快訊
前兄弟啦啦隊公開點名陳致遠！　「看過最秀下限的人」
快訊／國家警報大響　大雷雨轟3地「警戒區出爐」
快訊／大谷翔平入400壘打俱樂部！　道奇連3年分區稱霸
快訊／就在派出所前！　北市女等公車「當街被搶」
快訊／3縣市大雨特報！　一路下到晚
飛機上手淫！英情侶「外套蓋腿」狂動　乘客崩潰：看到GG
上班族狂問颱風假！天氣粉專曝「4警戒區」：暴風圈籠罩機率高
快訊／小楊哥「三隻羊」遭重罰3億　公開回應道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慎入！俄受刑人身體遭「大塊木板」貫穿　內臟受損幸運存活

美國多州緊急狀態！強烈颶風海倫登陸已1死　衛星照曝光

黎巴嫩呼叫器爆炸關係人失蹤！挪威請求國際協尋「39歲印度裔男」

以色列狂轟1周釀700死！　黎巴嫩外長籲停火：威脅整個中東地區

自民黨大選「3雄鼎立」！石破、高市、小泉優劣分析一次看

飛機上手淫！英情侶「外套蓋腿」激烈狂動　乘客崩潰：看到GG

變態男在月台上脫掉褲子　撲到女乘客身上「強扒衣埋胸」性侵

馬斯克「深情對望」義大利總理　老媽1句話揭雙方關係

iPhone設定充電上限80％有用？　外媒一年實測結果出爐

印度三星大罷工！工會提離譜要求讓韓網傻眼：家屬可「世襲職位」

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

家屬爆內幕！東海女大生最初只斷臂還能求救　巨業司機竟補油門

慎入！俄受刑人身體遭「大塊木板」貫穿　內臟受損幸運存活

美國多州緊急狀態！強烈颶風海倫登陸已1死　衛星照曝光

黎巴嫩呼叫器爆炸關係人失蹤！挪威請求國際協尋「39歲印度裔男」

以色列狂轟1周釀700死！　黎巴嫩外長籲停火：威脅整個中東地區

自民黨大選「3雄鼎立」！石破、高市、小泉優劣分析一次看

飛機上手淫！英情侶「外套蓋腿」激烈狂動　乘客崩潰：看到GG

變態男在月台上脫掉褲子　撲到女乘客身上「強扒衣埋胸」性侵

馬斯克「深情對望」義大利總理　老媽1句話揭雙方關係

iPhone設定充電上限80％有用？　外媒一年實測結果出爐

印度三星大罷工！工會提離譜要求讓韓網傻眼：家屬可「世襲職位」

2027禁令生效！韓國補貼狗肉業者1000億韓元　幫毛孩找新家

中國國防部談「中美兩軍交流」　張曉剛：呈趨穩態勢

基隆2警插股圍事色賭！越南妹脫衣陪酒供養　醜聞曝光下場慘了

「班班喝鮮乳」最快下周一喝到　新北教育局：10月每班至少1次

卓榮泰令各部會強化在野溝通　黃國昌：盼由閣揆率部會來

快訊／國家警報大響　大雷雨轟3地「暴雨警戒區出爐」

慎入！俄受刑人身體遭「大塊木板」貫穿　內臟受損幸運存活

航運股大漲「投資人要衝嗎？」　理財專家解答：注意折溢價風險

三重3煞「大門闖入學校」毆打學生　教育局：要求校方檢討究責

快訊／大谷翔平入400壘打俱樂部 ！道奇7:2勝教士連3年分區稱霸

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

國際熱門新聞

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

南韓球后安洗瑩遭霸凌　要替男球員手洗內褲

小三AV女優「新作品」神預測！　婚外情扯到大谷翔平

她爽劃航班座位「首排」登機秒尷尬！

34歲尪偷吃57歲丈母娘！遭抓姦在床嗆：妳媽比妳好

末日降臨？澳洲驚現超巨「馬臉地震魚」

「亞洲實力指數」台灣名次曝光

美媒：解放軍新核潛艦於武昌長江岸沉沒

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

非洲飛日本！人妻靠「手寫機票」返國

「AI妖股」傳被美調查　一度崩跌17％

飛機上手淫　情侶「外套蓋腿」狂動

美光財報、陸釋利多帶動美股收漲　標普再創新高

澳洲推新政策…鼓勵員工「帶薪大號」

更多熱門

相關新聞

以軍狂轟1周釀700死　黎外長：威脅整個中東

以軍狂轟1周釀700死　黎外長：威脅整個中東

以色列持續轟炸黎巴嫩南部，過去一周以來已造成超過700人死亡，黎巴嫩外交部長布哈比26日在聯合國大會上呼籲，黎巴嫩的危機威脅整個中東地區，「所有的戰線都該立即停火。」

以色列稱獲美87億援助　拒停火協議續轟黎巴嫩

以色列稱獲美87億援助　拒停火協議續轟黎巴嫩

以總理下令「軍隊全力戰鬥」撇停火傳聞

以總理下令「軍隊全力戰鬥」撇停火傳聞

被通訊設備炸瞎、截肢　真主黨損失1500戰士

被通訊設備炸瞎、截肢　真主黨損失1500戰士

以色列若進軍黎巴嫩？　CNN驚揭後果

以色列若進軍黎巴嫩？　CNN驚揭後果

關鍵字：

國際焦點黎巴嫩真主黨呼叫器BB Call挪威印度裔Rinson Jose保加利亞

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／7連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

陳沂力挺乃哥很溫暖乃哥又火了不道歉

頂流男星女友「真實身分沒被消音」畫面全播了

囤咖啡機會來了！7-11買10送10、買2送2狂省

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面