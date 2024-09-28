罷樑火力增！不捨市府糟蹋公務員　林右昌怒：這個城市還能進步嗎？

▲民進黨秘書長、前基隆市長林右昌 。（資料照／記者呂佳賢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

基隆市長謝國樑罷免投票案日益接近，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌，繼日前發千字文談他在基隆的政績，但他卸任2年來很多事情卻變得不一樣，來描述罷樑心情之外，昨（27日）又在社群平台有感而發，不捨基隆市府的公務員只要表達不同意見，就隨時可能被調離現職，並直言，這是在糟蹋公務員，為此林右昌還怒問，這個城市還能進步嗎？

謝國樑罷免案投票將於10月13日登場，林右昌對於基隆市政批評的火力則是日漸增溫，他昨在臉書提到，「一輩子管漁船的被調去管公車，最資深的教育人員被調去管社福，環保局管行政的被調去衛生局管疾病管制，管教育體健調去管菜市場」。

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

林右昌進一步說明，有的人甚至一個月被調動好幾次，也有表現優異沒有任何過失的同仁被無故降調，更不用說還有直接告知同仁自己去找職缺離開，因為他的位子要安排自己人，如果沒找到缺就會被降調。

眼見這些狀況的發生，林右昌直言，這其實是在糟蹋公務員，幾十位有經驗優秀的公務員因此大量離職、轉調，年資到的就乾脆退休，林右昌表示，自己很為大家心疼。

最後，林右昌強調，當同仁專業不被尊重，表達不同意見就隨時可能被調離現職，只能個個噤聲禁言，多一事不如少一事，或者揣摩上意以求自保，「你想，這個城市還能進步嗎？」。