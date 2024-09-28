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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／綠總預算卡關「短多長空」　雙院長「溫暖咖啡會」後僵局有轉圜

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰26日宴請綠委，席間綠委關心中央政府總預算案如何解套，卓揆則透露已與立法院長韓國瑜相約，兩人也在昨（27日）火速會面、詳談近20分鐘，今也傳出韓國瑜擬於下週五邀朝野黨團三長與政院三長吃「和解飯」， 當面溝通總預算，朝野僵局看似有所轉圜，綠委坦言鬆口氣，要行政部門加強溝通，「雖現在輿論站在執政黨這邊，但這是短多長空，執政者還是要展現解決問題的能力。」

114年度中央政府總預算案兩度遭藍白聯手杯葛，更創下在程序委員會封殺總預算案首例，無法列入立法院院會議程，下周10月1日的程序委員會將再次闖關，但朝野僵局下能否順利進入院會排審，仍在未定之天。

國民黨與民眾黨團上周將總預算案退回程序委員會，朝野對立來到高峰，在野黨批評執政黨預算花用大手大腳、未編足禁伐補償預算，「退回剛好而已。」執政黨則反批，特定委員將討好部分選民的「肉桶法案」綁進總預算，甚至為此封殺預算阻礙國家發展。而社群上也出現文宣戰，雖藍營支持者大吐怨氣，但一張張像是「我是XXX（藍營立委），我刪掉社福預算」的系列文宣，重傷藍委。

朝野僵局未有轉圜，彼此衝突有如火車對撞，民進黨主席賴清德更下三道軍令，要求黨團成員全勤、團結，是否立場踩得太硬？一名鷹派綠委表示，沒有什麼踩的硬不硬的問題，賴是有原則的人，要擋或刪都要有道理。他也提到，在野黨杯葛在所難免，但這麼大的動作其實就是政治攻防，就比誰較能說服社會，而近期民調已經反映許多事情，若在野黨執意如此、毫不掩飾綁進肉桶、綁樁法案，強迫政院買單，「等選舉再來看選票會還誰公道。」但也有綠委認為，這是「短多長空」，近期民調、輿論雖對執政黨有利，但大選時，民眾一樣會衡量中央執政成果。

他舉例，選舉時，在野黨優勢是議題多、執政黨則是行政資源，而過去扁政府時期朝小野大、執政處處掣肘，即使當時民進黨訴求受到分立政府阻撓施政，大選時席次還是變少，他也在與卓榮泰餐敘時提醒，行政團隊必須展現解決問題的能力，這才是民眾想看到的。

該人士坦言，下周二程序委員會還是希望藍白儘快讓預算案排入議程，因不只社福、國防預算，也有藍營縣市長對自家預算很急、私下表達關切，總預算卡關，傷的絕不僅是執政的民進黨顏面，也包含各地方縣市的分配款，難道縣市首長會完全不在意自家選民？「這是真正的七傷拳。」

行政院長卓榮泰26日宴請綠委時，席間也表達希望與立法院長韓國瑜見面協調，而昨立法院會國是論壇後，兩人已經會面，詳談近二十分鐘。會談後，卓榮泰備詢時透露，獲得韓院長善意回應，剛剛喝過一杯溫暖的咖啡。

在這溫暖咖啡會後，朝野氛圍似有轉圜，後續質詢時，不只綠委關心會面結果，藍委陳雪生也呼籲朝野儘速共同解決困境；陳還表達願以自己這條老命，奉獻綿薄之力，努力勸大家坐下聊聊，以人民、社會、國家為重，解決總預算卡關困境。卓揆也致謝，「這是雪中送炭。」

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