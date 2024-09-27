賴清德祝賀石破茂當選自民黨總裁　綠：進一步深化兩黨合作

▲自民黨總裁當選人石破茂。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

67歲日本自民黨前幹事長石破茂政治生涯第5度挑戰大位，今天終於當選自民黨總裁，也將在10月1日臨時國會被選為日本首相。對此，總統兼任民進黨主席賴清德也表達祝賀之意，民進黨發言人韓瑩表示，民進黨與自民黨有著深厚的互動與友誼，賴清德主席一直以來亦高度重視兩黨關係的發展，未來期盼在石破總裁的領導下，進一步深化兩黨間固定化與多層級的交流合作。

石破茂選前在8月曾訪問台灣，會見總統賴清德及副總統蕭美琴。與會人士當時透露，原定接見時間45分鐘，由於雙方就台日國際處境、經貿合作等交換看法深談。石破茂也在台灣向媒體表示，自己將挑起責任競選自民黨總裁。

當時，中國駐日本大使館也發布新聞稿，以「日本政客竄訪」為標題怒斥，如果日方一些人心存染指台海的幻想，妄圖阻撓中國統一，必須為此付出沉重代價。

而日本自民黨新任總裁今（27日）出爐，由前防衛大臣石破茂高票當選，預計將成為第102屆日本首相。他在當選後表示，決心讓日本再度成為「大家都能笑著生活，安全又安心的國家。」

韓瑩表示，賴清德主席感謝自民黨九位總裁候選人對台灣的長期支持，也感謝即將卸任的岸田文雄總裁。對於岸田總裁多次向國際社會強調維護台海和平穩定的重要性，以及他在維護全球和平及自由民主上的貢獻，民進黨表達最高的敬意與謝意。