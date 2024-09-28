北市府提19項工期展延、增預算　秦慧珠批：預算失控爆增、執行不力

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會將於10月2日開議，議員秦慧珠指出，市府竟有高達19項展延或調整工期、增加預算的提案，且是以提案方式送大會，完全沒有事先向議會各黨團及議員說明，草率之餘也有「強迫議會接受」之嫌，也令人擔憂市府預算失控爆增，執行把關不力。對此，北市主計處說明，主要為原物料上漲、實際狀況與原規畫不同等因素，經市政會議通過後提交議會。

秦慧珠指出，此19項提案中，都發局竟有7個社宅要增修工程費；捷運局有3個工程計劃要展延、變更契約、調整經費；連文化局也有4個案，包括公共藝術優化、北門及舊市府大樓修復、台北音樂廳管風琴訂製，都要增加預算。

財政局的「動物園生態主題園區與捷運地下街共構工程」更直接提出要增加工程費6億2601萬；體育局「2024台北馬拉松標籤認證」預算，從原列1180萬，再增加883萬7000元，達2063萬7000元，調整幅度高達75%。

秦慧珠表示，19項增加預算案，都以市府提案方式送大會，完全沒有事先向議會各黨團及議員說明，實在非常草率，也有「強迫議會接受」的嫌疑。



秦慧珠直言，議會開議第一天即向議會要求增加預算的19項案子，涵蓋7個局，包括：都發局7案、文化局4案、捷運局3案、工務局2案、體育局1案、財政局1案、環保局1案。這19項案為何要調整政策、展延工期、增加預算？19個案總共需增加多少預算？市府欠缺事先充分說明。

「除了這19項案子以外，後續還有哪些調整工期、增加預算案也不清楚。」秦慧珠說，市府高層應有人出面彙整統籌，並向議會各黨團及議員說明，而非草率又匆促的以個別提案向大會提出，讓議員在開議第一天，「兵荒馬亂」中闖關通過。因此，秦慧珠議員認為，議會大會應暫擱這19項提案，待市府整體做政策及預算說明後再議。

對此，北市主計處回應，是衡酌當前經濟情勢與未來發展，在兼顧政府施政與財政健全之原則，及參考以往年度預算執行情形等，審慎編製完成，並提經本府市政會議討論通過後，函請市議會審議。

其中，部分工程（計畫）於執行過程中，因營建物價指數上漲或實際狀況與原規劃不同等因素，經權責機關審慎評估後，確有須增加市議會審議通過的總經費，由各該機關循年度概（預）算程序修正總經費，並依規定提報市政會議討論通過後，函請議會審議，且會待議會審議通過後，再據以執行。