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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安小內閣再異動！　都發局長王玉芬出任副秘書長

記者陳家祥／台北報導

台北市政府今（27）日發布新一波人事任命，原任副秘書長的林哲宏轉任市府顧問，由原任都市發展局局長王玉芬出任副秘書長一職，都發局長一職則由副局長簡瑟芳升任。相關人事安排即日起生效。

林哲宏於副秘書長任內督導體育局等相關局處、為台北邁向運動之都貢獻所長，表現受到肯定，近期主持跨局處協調、成功舉辦「2024 Taiwan Heroes 台灣之光台北驕傲」時尚派對，為巴黎奧運的台北選手帶來一次獨一無二的慶功體驗。出任顧問將更能聚焦規劃協調、全力籌備2025雙北世界壯年運動會，並將運動納入各局處重要市政行銷基因。

接任副秘書長的王玉芬是美國賓州大學建築系碩士，在擔任台北市政府都發局長前，曾任國家住宅及都市更新中心董事、台北市政府都市發展局副局長、新北市政府都市更新處處長、新北市政府文化局副局長、台北市政府都市發展局主任秘書、總工程司，兼具中央與地方、台北與新北的治理經驗，公務經歷完整。

王玉芬是台北市首位女性都發局局長，任內除了推動都更八箭等一系列都市更新政策外，也推動降溫城市戰略、目標為台北體感降溫兩度，近期更推出幸福住宅專案等成果。他將以都市計畫的專業，在副秘書長職位上，進一步強化跨局處協調，加速實現台北大都更時代以及低碳安居家園願景。

升任都發局長的簡瑟芳，是國立成功大學都市計畫系學士、中興大學公共政策研究所碩士，曾任都市發展局住宅企劃科科長、副總工程司、台北市都市更新處總工程司、副處長，行政歷練完整、熟稔都發局局務。

簡瑟芳在副局長任內，除了在推動都更八箭、降溫城市等市政業務貢獻索償，近期更隨蔣萬安市長赴美，與紐約波士頓市政府深入交流，除了分享台北都更的迫切與韌性城市策略，也從紐約的住房政策、廣場計畫及波士頓的氣候科技試點等取經，未來將進一步引入國際經驗推動都發局的政務發展。

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