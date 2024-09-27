不提供大巨蛋消防驗證報告？　北市體育局：消防編組驗證已通過

▲台北大巨蛋將舉行國慶晚會。（圖／記者李薇攝）



記者陳家祥／台北報導

113年國慶晚會將在大巨蛋登場，是大巨蛋首次舉行非體育賽事的表演活動，尤其避難動線規劃備受外界關注。議員簡舒培發現，遠雄日前請消防安全中心基金會進行「消防安全驗證」，但北市府不提供驗證內容及驗證報告，質疑拿人命開玩笑。對此，體育局說明，經實際驗證後均能在界限時間內完成，已達驗證目標，後續才通過大巨蛋防火逃生避難安全驗證。

針對議員質疑，台北市政府體育局說明，消防安全中心基金會於113年7月30日會同遠雄巨蛋公司進行台北大巨蛋自衛消防編組驗證，設定最壞情境為地下二層球場中央舞台起火，並依照不同區域劃訂界限時間，經實際驗證自災害反應時間至抵達避難所，各區均能在界限時間內完成，已達驗證目標，後續才通過大巨蛋防火逃生避難安全驗證。

此外，體育局依據消防安全中心基金會通過驗證之建議，會嚴格要求遠雄須因應不同活動型態組織不同人力規畫部署的常備自衛消防編組。若為滿場情境，則須組織至少92名自衛消防編組人員，並應於球場層各避難出口設定疏散人數，而後依照各類活動形式，由遠雄會同活動主辦方於活動前依已通過驗證之模式進行自衛消防編組演練。

體育局強調，未來台北大巨蛋若要舉辦如演唱會等非體育賽事等大型活動，須依照「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」向台北市政府體育局提出申請，並檢附消防安全基金會通過之防火逃生避難安全加強驗證相關佐證資料，再由本局召開跨局處會議進行審查，確保程序完備、安全無虞後，始得舉辦。