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南消七大東門中隊義消進行車禍救助訓練　真槍實彈拆解廂型車

▲台南市消防局七大隊東門中隊的義消們28日秀了一波硬實力車禍救助搶救秀，東門中隊義消團隊與警消單位合作，進行一次模擬車禍救助的實戰訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局七大隊東門中隊的義消們28日秀了一波硬實力車禍救助搶救秀，東門中隊義消團隊與警消單位合作，進行一次模擬車禍救助的實戰訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局七大隊東門中隊的義消們28日秀了一波硬實力車禍救助搶救秀，東門中隊義消團隊與警消單位合作，進行一次模擬車禍救助的實戰訓練，使用專業破壞器材進行廂型車的拆解演練，此次訓練旨在提升義消與警消之間的協同作戰能力，並確保救援過程中的安全性與高效性。

訓練過程中，義消弟兄學習並實際操作了多種破壞器材，包括油壓破壞器材、HI-LIFT、撬棒等，這些工具在真實事故現場中能幫助救援人員快速、精準地將受困者從變形的車體中救出，並盡可能減少對傷者的二次傷害。整個操作過程與警消緊密配合，展現了雙方在救援中的默契與專業度。此次訓練強調實際場景的模擬，義消弟兄不僅熟悉了各類救援器材的使用方法，還在與警消的聯合行動中加強了團隊的溝通與應變能力。義消中隊長包博元指出：「與警消的合作不僅是提升技術，更多是確保在面對事故時，我們能迅速、高效地保護人民的生命安全。」

▲台南市消防局七大隊東門中隊的義消們28日秀了一波硬實力車禍救助搶救秀，東門中隊義消團隊與警消單位合作，進行一次模擬車禍救助的實戰訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大隊長石家源表示：「這次訓練的重點是加強義消與警消之間的協同合作，實際演練能提升我們面對真實車禍事故時的反應速度與救援效率。」他強調，通過多次實戰訓練，隊員們對救援器材的熟練度大幅提高，團隊默契更加緊密。

局長李明峯則讚揚了義消們的專業表現。他說：「車禍救援是救護工作的難題之一，尤其是當受困者需要迅速救出時，救援速度與精準度至關重要。透過這類訓練，我們的義消不僅強化了技術，也提升了與警消的合作默契，為未來的突發事件做好萬全準備。」

市長黃偉哲也表達了對義消及警消的高度讚許。他表示：「市政府一直致力於提高各部門的緊急應變能力，今天看到我們的義消和警消能夠如此專業、有效地進行車禍救援，讓我對市民的安全感到非常放心。這次訓練展示了我們救援體系的強大實力，也反映了政府對公共安全的不懈努力。」

▲台南市消防局七大隊東門中隊的義消們28日秀了一波硬實力車禍救助搶救秀，東門中隊義消團隊與警消單位合作，進行一次模擬車禍救助的實戰訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

未來，東門中隊義消將繼續強化與警消的合作，定期進行專業訓練，確保在緊急救援中能發揮最佳效能，為百姓提供更可靠的安全保障。

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