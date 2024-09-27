異物飛進車窗「泰卡車司機」遭爆頭昏迷！　滿頭血恐怖畫面曝

▲司機被砸中頭部後，當場頭部出血昏迷。（圖／翻攝自PBS）



記者王佩翊／編譯

泰國一名卡車司機在行駛過程中，突然遭異物擊中頭部，當場滿頭出血、失去意識倒在駕駛座，而整輛車也因失控發生車禍。警方獲報抵達現場時，司機傷勢嚴重，目前仍在搶救中。經調查，突然砸進車內導致司機重傷的不明物體可能是石頭或螺絲釘，不過仍待警方釐清。

根據泰媒報導，被害司機26日下午駕駛著6輪卡車從林查班港出發，準備將貨物送往素萬那普國際機場。然而在行經春武里的快速道路時，卻突然被不明物體砸中頭部，當場昏迷，而正在高速行駛的卡車也因此失控，衝進路邊的水溝中。

警方獲報趕往現場後，立刻將滿頭是血、無意識的司機送往醫院搶救。經過醫療團隊檢查，42歲司機頭部受到重創，頭骨嚴重骨折，目前仍在搶救中。

卡車公司事後調閱駕駛座內部行車紀錄器後，發現事發前司機正一邊開車一邊點菸，沒想到下一秒突然有不明硬物從車窗飛進來駕駛座，並砸中他的頭部。

司機失去意識後，卡車失控從中間車道偏移至右側，撞上護欄，隨後又向左側滑行，最終暴衝進路旁的水溝。卡車公司懷疑不明異物可能是石頭或螺絲釘，但無法確定來源，希望警方能夠儘快查明，以避免類似事件再度發生在其他駕駛身上。

警方將從附近居民的監視器調取更多的畫面，以調查異物的來源，並釐清事故原因。

另一方面，曼谷7月也曾發生過類似案件，一名男子因為壓力過大，突然朝一輛行駛中的車輛砸石頭，所幸石頭並未砸穿車窗，也沒有使駕駛受傷，而嫌犯隨後被逮捕。