台大解謎40萬年前「最熱暖期」成因　研究團隊：海洋暖化累積導致

▲胡訓銘（圖左）與沈川洲（圖右）組成跨國研究團隊，解開地球百萬年來最熱暖期的謎團。（圖／台大提供）

許敏溶／台北報導

距今約40萬年前，地球出現百萬年來最熱暖期，但當時溫室氣體濃度比現在低，成為著名謎團。台大地質系組成跨國研究團隊，利用地中海洞穴鐘乳石，結合北大西洋海洋紀錄，發現長時間的海洋暖化就可造成上述現象，不僅解開謎題，對預測地球未來氣候有重要參考價值，研究成果榮登國際頂尖期刊《自然通訊》。

目前普遍認知中，溫室氣體排放是造成全球暖化主因。但根據地質紀錄顯示，距今約40萬年前，全球冰量比現今還少，海平面則高出10公尺，這個暖期持續約3萬年，是地球百萬年來歷史上最熱暖期，但當時太陽輻射相當弱，大氣中的溫室氣體濃度也比現代低，成為地球歷史上的著名謎團，學術界稱為「MIS 11c 悖論」。

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為解開這個謎團，台大地質系國家講座教授沈川洲與博士後研究員胡訓銘組成的國際團隊，利用地中海洞穴鐘乳石，結合北大西洋海洋紀錄，解開形成40萬年前異常暖期的關鍵原因，這項跨國研究成果刊登在頂尖期刊「自然通訊」《Nature Communications》。

▲胡訓銘在無塵儀器室進行實驗。（圖／台大提供）

胡訓銘指出，研究結果顯示，MIS 11c 極致暖期是多種因素綜合而導致。首先約在42萬年前，北半球夏季太陽輻射上升，中低緯度的大西洋受太陽力量影響達到極致高溫；巧合的是，在海洋暖化發生後，地球傾角又逐漸增加，引發更加炎熱夏季，使得溫暖海洋得以持續數萬年。而正因這些中低緯度暖水在這數萬年間不斷透過海洋環流，把大量熱能傳送到高緯度，造成持續性的冰棚融解，最終導致百萬年來地球歷史上最熱的MIS 11c暖期。

胡訓銘進一步指出，MIS 11c 是一個用以理解全球暖化的重要範例。這個時期和現代一樣，並沒有特別強烈太陽日照，但這個案例告訴我們，要促成北半球冰棚的全面崩解與劇烈海平面上升，並不一定需要特別高的溫室氣體濃度，只需要長時間的海洋暖化就可以達成。

胡訓銘認為，研究成果揭示了海洋力量，在驅動全球暖化與造成冰棚崩解的機制中所扮演的重要角色，對於預測地球的未來氣候有重要的參考價值。

沈川洲補充說明，地質系領導的國際團隊長期耕耘，在地中海區研究工作已經超過10年，並發現北義大利女巫洞的洞穴碳酸鹽紀錄與大西洋、地中海的氣候變化緊密相關。而北大西洋區的古氣候紀錄，可以經過比對具有精準年代紀錄的女巫洞石灰岩材料，獲得重要的絕對年齡控制。

▲地質系碩班研究生宋文惠在北義大利女巫洞操作鑽機，鑽取石灰岩岩芯標本。（圖／台大提供）