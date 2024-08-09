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夫妻時隔15年復刻甜蜜合影　背後1變化讓他難過落淚

英國一對夫妻相隔15年後舊地重遊，但兩人背後的冰河卻消失大半。 （圖／翻攝自X）

▲英國一對夫妻相隔15年後舊地重遊，但兩人背後的冰河卻消失大半。 （圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

氣候變遷導致全球氣溫驟升，包括冰川也以驚人的速度消退，就有一對英國夫妻檔近日回到瑞士回憶當初渡假時的甜蜜合照，但兩人舊地重遊卻驚訝發現，15年前的冰河美景早已消失一大半，其中的英國人夫甚至哀傷表示，「沒騙你，這讓我哭了」。

從這名人夫波特（Duncan Porter）分享的兩張照片可見，夫妻倆背後的隆冰河（Rhone glacier）15年前還是滿滿的冰，不過15年後的確向後收縮、甚至露出灰色岩石，底部一個曾經的小水池原先還看不見，如今成了一片巨大的綠色湖泊。

根據英國的《衛報》報導，來自英國布里斯托的軟體開發工程師波特4日晚在社群平台「X」發布了照片，拍攝時間分別是2009年8月和2024年8月。據波特表示，近日和妻子海倫（Helen Porter）到瑞士阿爾卑斯山脈的隆冰河舊地重遊，還特地選了15年前的同一處地點拍照留念，但面對如此殘酷的現實對比，波特在文中感慨表示，「沒騙你，這讓我哭了」。

波特透露，他和妻子2009年8月時，在現已關閉的飯店觀景台拍下照片，他一直將其掛在家中廚房，為了讓現在10幾歲的女兒也能見到冰川夫妻倆決定開著露營車穿越歐洲，重返15年前的拍攝地。見到現況的波特遺憾表示，「但顯然，這張照片的情況已截然不同」，就連海倫也指出，「這真的令人難以置信」。

波特表示，冰河體積確實會因為自然因素縮小或擴大，但這應該要花上很長一段時間，而不是在短短15年內，「人們應該關注的是變化的速度」，照片曝光後也在網上掀發熱烈討論，不少人也對各國冰雪逐年消失的狀況感到擔憂，但也有人質疑，是否只是拍攝角度的問題，波特也回應，「我們在渡假，這也從來不是一項學術研究。如果你有半顆正常運轉的大腦，從照片上就能明顯看得出來（變化）」。

根據官方統計，瑞士2000年以來已經失去1/3冰河，光是過去2年就消失了10%。《衛報》報導，自從前工業時代以來，燃燒化石燃料與破壞大自然所釋出的碳污染，已經讓地球升溫1.3°C，而歐洲是暖化最快速的大陸，氣溫正以全球平均的2倍升高。

夫妻時隔15年復刻甜蜜合影　背後1變化讓他難過落淚

▲英國一對夫妻相隔15年後舊地重遊，但兩人背後的冰河卻消失大半。 （圖／翻攝自X）

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