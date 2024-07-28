海洋也熱起來！全球日均溫破新高　鄭明典：全球暖化回不去了

▲鄭明典表示，全球平均氣溫又突破新高，日均溫不分日期的最高溫紀錄。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

全球越來越熱，前中央氣象局長鄭明典今（28日）在臉書指出，全球平均氣溫又突破新高，日均溫不分日期的最高溫紀錄，直指全球暖化的確回不去了。中央氣象署今日也發布高溫資訊，提醒民眾慎防熱傷害。

鄭明典在臉書PO出全球平均日均溫變化圖，並指出去年6月很不尋常的大幅度增溫（「大」是相對於過去的紀錄變化），橘色線明顯脫離密密麻麻的過去變化。

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他指出，今年紀錄（棕色粗線）持續偏高，幾乎每天都是當日最高溫紀錄，直到7月初，日均溫還是偏高，但已降至去年的紀錄之下。

鄭明典表示，去年是聖嬰年，下半年溫度受到聖嬰現象的推升，今年可能是反聖嬰發展年，預期下半年全球平均氣溫會稍降。今天高溫波紀錄，還是一件很特別的現象。

鄭明典分析去年異常增溫的原因，最直接相關的是海表面的增溫。氣候學上常說，海洋有超大的熱容，是穩定地球氣候最關鍵的因子。他說，海洋不容易增溫，海洋一但熱起來也不容易降溫，現在海洋也熱起來，全球暖化的確是回不去了。

▲高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

氣象署發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今日中午前後新北市、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣為黃色燈號。氣象署提醒民眾，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

高溫資訊(黃色)

影響時間：28日白天

＊高溫黃色燈號：新北市、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市、屏東縣