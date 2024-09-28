F1紅牛賽車秀將登場！3萬人朝聖　角田裕毅：讓台灣車迷感受F1魅力

▲角田裕毅（左）說，要讓台灣車迷在近距離感受F1賽車的速度與聲浪魅力 。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

2024亞洲唯一「Red Bull showrun」紅牛車隊展演今（28）日中午在台中登場，市政路周邊道路進行封街，活動正式開始前，已不少車迷搶先進場，活動邀請到日本籍現役F1賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）展演燒胎秀、甜甜圈式繞圈，並駕駛滿傳奇色彩的冠軍車 RB8，要讓台灣車迷在近距離感受F1賽車的速度與聲浪魅力。

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▲車迷陸續進場。（圖／記者白珈陽攝）



紅牛賽車展演首度在台灣登場，演出時間從中午12時至下午2時；周邊道路封街，市政路快車道雙向各3車道共封路2.2公里，其中惠文到朝富路段為演出場地（約1.1公里），活動3萬張門票開售即秒殺，警方也今天出動1500警力維安。

▲▼市政路周邊道路封街，中警出動1500警力維安。（圖／記者白珈陽攝）



角田裕毅在前賽車手父親角田信明的栽培下，從4歲就接觸兒童卡丁車，從此也愛上賽車，並一路從卡丁車、F4、F3、F2快速崛起，在2021年登上全球賽車手的夢想殿堂F1，成為日本歷來第21位的F1車手，目前是本賽季排名最高的亞洲車手。

今天媒體記者會上午10點舉行，由網紅博恩擔任主持人，與角田裕毅進行流利的英文談訪。角田裕毅說，他很期待今天的活動，而他駕駛的是傳奇的RB8，今天搭載的是他相當喜歡的V8引擎，相對於他F1賽中使用的V6引擎，V8的引擎聲更震耳欲聾，令他非常興奮，等不及要上場了！

▲記者會由網紅博恩擔任主持人，與角田裕毅進行流利的英文談訪。（圖／記者白珈陽攝）

