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「帝王大本淫」存139部兒少色情片！創意私房會員瞎扯：為了檢舉

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲創意私房會員偷拍私密影像的密錄設備。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者黃資真／台中報導

檢警日前偵破台版N號房「創意私房」、Telegram社群「SCP」，並查獲多達400多人涉案，其中1名許姓會員因存有139個未成年少年照片、影像被逮，許男雖辯稱是為了提供給警方，但台中地院不採信其荒唐說詞，依意圖散布而持有少年為猥褻行為之電子訊號罪處6月，得易科罰金。

判決指出，許男為「創意私房」論壇之會員，暱稱（暱稱「死丐」、「風雲」、「叡」），明知Telegram「SCP」群組販帖「台蘿原創」多為未成年裸露身體隱私部位的猥褻照片像，並以上傳該猥褻行為照片及影片作為換取積分及升等會員級別。

2022年4月在，許男卻從Telegram公開群組「帝王大本淫」上，下載他人從SCP搬過來的未成年猥褻照片、影片共139部，同年8月25日下午，警方在其住家中搜出存有色情檔案的電腦，當場被逮個正著。

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局今年7月逮捕創意私房論壇在台帳房張男、朱男。

審理時許男喊冤稱，下載未成年影片是為了向警方舉報而準備的，要用來舉發，辯護律師也稱，偵訊筆錄中檢方提及在許男協助下查獲SCP群， 足見許男是為了檢舉用。

法官認為，若許男係意在檢舉，豈會在4月下載影片後，遲於8月25日警方上門拘提查獲，於東窗事發後才表明要檢舉SCP、Telegram群「鄉民客運」？且隔天的8月26日中午，許男向警方供稱要檢舉，卻在操作Telegram完畢後，被現場警員發現乘隙刪除Telegram，做出如此心虛的行為，辯詞明顯全是推諉卸責之詞。

考量許男犯後始終否認犯行，然事後檢舉協助檢警查獲SCP群組之犯後態度，且本案前曾因販賣少年為猥褻行為之電子訊號犯行遭判刑5月、緩刑2年執行完畢，因此依意圖散布而持有少年為猥褻行為之電子訊號罪，判處6月、得易科罰金，可上訴。

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