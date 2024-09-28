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不是六福村、九族！「全台最夯樂園」狂吸323萬人　崛起原因曝光

老牌「三六九」遊樂園撐不住　龍頭換「它」鄉民熱議崛起原因

▲麗寶樂園擁有水陸雙樂園和OUTLET、飯店、賽車場優勢，成為台灣新一代遊樂園龍頭。（圖／麗寶樂園提供）

文／CTWANT

根據觀光署最新觀光人潮統計，2024年1~7月國內遊樂園排名，冠軍再度由台中麗寶樂園蟬聯，共有323多萬人次造訪。而大家熟悉的六福村、九族文化村、劍湖山則跌至第三名外，顯示台灣遊樂園市場版圖轉移。

觀光署統計2024年1~7月遊憩據點人潮，麗寶樂園繼去年奪冠，今年1~7月再以323.5萬造訪人次暫時蟬聯2024年遊樂園龍頭，其次為義大世界280.3萬人次，第3名則是台北市立兒童新樂園119.8萬人次。

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而俗稱「三六九」的老牌遊樂園劍湖山、六福村、九族文化村，分別占據第4到6名，依序為六福村57.6萬人次、劍湖山45萬人次、九族文化村43.5萬人次。其他排名第7名為小人國32.8萬人次、第8名小叮噹樂園25.7萬人次、第9名頑皮世界20.8萬人次、第10名為遠雄海洋公園19.5萬人次。

值得注意的是，劍湖山以及九族文化村跟去年同期相比人潮下降都掉了15%左右，顯示園方經營難突破困境；另外，花蓮遠雄海洋公園則是因受到今年4月的花蓮強震影響一度閉園近2個月，人潮才從去年同期的第7名墊底成第10名。

排出名爐也引起PPT鄉民熱議認為，「麗寶樂園，彩虹經濟活絡」、「遊樂園本身不怎樣，但outlet很好逛」、「就是沒有八仙北部的才跑到麗寶」；也有人分享，「劍湖山差在地點不在大都市旁」「花蓮海洋公園其實不錯,但太遠」「兒童新樂園比我想像中少很多 便宜方便剛好一天」，不過也有人認為，「倒不如去日本旅遊時順便規劃迪士尼或環球影城，體驗差太多了」。

對此，麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀表示，麗寶樂園渡假區占地200公頃，是目前全台最大的綜合型休閒渡假園區，擁有水陸雙樂園、2間飯店、賽車場、OUTLET MALL、全台最大摩天輪等多元場域，不但深受親子家庭喜愛，玩樂、購物、住宿一站全滿足，從飯店步行3分鐘即可抵達樂園與OUTLET，省去舟車勞頓，是一大優勢。

另外，園區豐富的會議場地與娛樂項目，也成為企業舉辦企業日的熱門場地，加上定期舉辦主題行銷活動、異業合作增加新鮮感，例如目前與國際知名IP「LINE FRIENDS」合作，推出全台唯一互動式主題園區、主題房、摩天輪車廂等，帶給遊客全新體驗。

陳宇秀說，擁有260間店鋪、超過50種餐飲選擇的麗寶OUTLET MALL更是吸引遊客的另一大主因，拉長遊客的停留時間，也增加重遊渡假區的誘因，在衰退的國旅中依舊成功吸引遊客造訪。

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