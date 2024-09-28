柯文哲帳房李文宗遭聲押　吳靜怡：若證據鞏固潘朵拉盒子會全面打開

▲政治評論員吳靜怡。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲競選總統時的帳房李文宗，今（28日）清晨因京華城案遭北檢聲押。對此，政治評論員吳靜怡表示，柯文哲的金字力學，環環相扣「競總、木可公關、智庫、基金會」，由柯文哲操盤，李文宗來處理，若檢方接下來能鞏固人證和事證，那麼潘朵拉的盒子就會逐漸被全面打開。

吳靜怡提到，民眾黨立委黃國昌才剛用「膠著式空轉」來指涉北檢辦柯文哲京華城案的狀態，沒想到魔法召喚了廉政署，廉政署昨日展開大規模偵查行動，兵分29路搜索朱亞虎、李文宗等10名被告及證人住居所及辦公室，關鍵性證人還有2021年前柯文哲的貼身隨扈陳文鐘。

針對目前的情勢，吳靜怡說，她想好心提醒民眾黨兩件事情，第一、有沒有人自稱代表柯文哲與京華城會面，又或者柯文哲有指派代表人？第二、USB隨身碟有一筆「2022/11/1 小沈 1500 沈慶京」，但恐怕不只有記這一筆。

綜上兩點，吳靜怡直言，若檢方能鞏固1500不是行程而是帳目，且有人證和事證，那麼潘朵拉的盒子就會逐漸被全面打開，剩下就是海外了，而且有可能不只京華城一案。

吳靜怡進一步說明，柯文哲的好同學、大掌櫃李文宗9月3日因「柯文哲政治獻金案」轉列被告200萬交保，且受電子監控，今日凌晨又因為「京華城弊案」在北檢漏夜複訊後，懷疑朱亞虎涉違背職務行賄罪、李文宗涉收賄罪，向法院聲請將李文宗羈押禁見。

此外，吳靜怡也指出，京華城的土地開發商鼎越公司前董事長朱亞虎也被聲押。吳靜怡認為，柯文哲的金字力學，環環相扣「競總、木可公關、智庫、基金會」，由柯文哲操盤，李文宗來處理，若有京華城、北士科相關金流勾稽到位，柯文哲要被關多久，還真的不知道。

吳靜怡表示，最新民調顯示，民眾對民眾黨反感度高達六成，更有超過一半的民眾認為柯文哲會在賴清德任內被判刑坐牢，柯文哲被羈押後，無論是黃珊珊開記者會、黃國昌「集結」晚會、蔡壁如眾神法會，再努力恐怕都無法挽回柯文哲的政治生命。最後，吳靜怡感慨喊話小草，真正的柯黑是沒有阻擋柯文哲幹壞事的那些人，也就是那些圍繞在柯文哲身邊的人。

★未經判決確定，應推定無罪