錦新大樓驚見「我也要840容積」巨幅看板　偷臭京華城案畫面曝光

▲錦新大樓掛出巨幅看板，寫下「我也要840容積」喊話市府。（圖／翻攝自臉書／顏若芳）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市京華城新建案達840％，讓前市長柯文哲深陷弊案疑雲。北市中山區有「猛鬼大樓」之稱的錦新大樓近日也掛出巨幅看板，寫下「我也要840容積！」對此，北市議員顏若芳指出，錦新大樓基準容積800％，是都更本來就有的容積獎勵標準，但京華城是重建案，根本不能「準用」都更容獎機制。

顏若芳在臉書貼出錦新大樓巨幅看板，照片中可見，這幅由管委會掛出的看板，以斗大標題寫下「我也要840容積」，一旁還寫著「智慧公都更，創意新宜居」，並署名「錦新管委會」。

顏若芳直呼，柯文哲護航京華城容積一路闖關840％，市民們都垂涎三尺，「人家也想要啦！」她指出，錦新大樓是一棟住商混合的大樓，屋齡已經超過30年，位於第四種商業區，都更本來就有容積獎勵，因此基準容積800%。

顏若芳批評，京華城是重建案，根本不可以「準用」都更容獎機制，但柯文哲替京華城護航、讓容積率違法爆表的行為，根本就是最壞示範，恐怕造成各種建案意圖取巧、提升容積的風潮，「柯文哲給京華城的特權，如果台北市非都更案都比照辦理，只會造成北市的容積浩劫！」

★未經判決確定，應視為無罪