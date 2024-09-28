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快訊／柯文哲慘了！　大帳房李文宗、朱亞虎聲押

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲柯文哲競選總統時的財務長李文宗涉嫌貪污收賄遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

北檢追查京華城弊案的不法金流有重大突破，繼查出威京集團主席沈慶京涉嫌行賄市議員應曉薇4740萬元後，專案小組再循線查出，民眾黨主席柯文哲參選總統時的財務長李文宗也涉嫌收賄，檢察官28日凌晨依《貪污治罪條例》，向法院聲請將李文宗羈押禁見，京華城土地開發商鼎越公司前董事長朱亞虎也被聲押。

▲▼前台北市兵役局長朱亞虎。（圖／記者劉昌松攝）

▲朱亞虎離開北市府後，到威京集團任職，負責處理京華城改建案。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署檢察官27日指揮廉政署發動29路大搜索，除李、朱2人外，京華城公司監察人張志澄交保250萬元、威京集團總管理處法務經理陳俊源交保150萬元，另集團旗下沈春池基金會前書長童中白、京華租賃財務主管等6名被告訊後已獲請回。柯文哲市長任內隨扈陳文鐘及秘書等4人以證人身分協助釐清柯文哲任內行程後請回。

▲▼威京集團總管理處法務經理陳俊源。（圖／記者劉昌松攝）

▲威京集團總管理處法務經理陳俊源交保後離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

柯文哲在台北市長任內，安排認識50年的高中同學李文宗空降台北捷運公司董事長，並擔任眾望基金會董事長，柯文哲競選總統時，也找李文宗負責掌管財務，8月爆發選舉政治獻金假帳案後，李文宗公開說：「非常負責任地跟大家報告，我完全不知情」，結果被檢察官依偽造文書諭令200萬元交保。

▲▼京華城公司監察人張志澄。（圖／記者劉昌松攝）

▲京華城公司監察人張志澄。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署一邊調查政治獻金，一邊追查京華城弊案，發現威京集團為了爭取京華城改建容積率，除了找來曾任北市兵役局長的朱亞虎任鼎越公司董事長，另涉嫌找應曉薇利用議員職權陳情、施壓官員，等京華城如願在2022年11月獲得840%的容積率後，再以捐贈相關慈善協會的名義，行賄4740萬元當作後謝。

▲▼沈春池文教基金會前秘書長童中白。（圖／記者劉昌松攝）

▲沈春池文教基金會前秘書長童中白訊後請回。（圖／記者劉昌松攝）

沈慶京、應曉薇分別被依違背職務行、收賄罪遭收押後，柯文哲也因涉嫌無視部屬提醒違法，執意給予京華城容積獎勵，被依涉嫌圖利罪聲押禁見獲准，檢察官持續指揮廉政署清查相關金流，懷疑還有巨額款項去向不明。曾有周刊媒體報導相關「公關費」超過4億元，但北檢對相關款項與來源不予置評。

 
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