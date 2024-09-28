民調曝過半數人認柯文哲會被判刑　吳子嘉：「這群」鐵粉還是相當穩

▲北檢日前提訊民眾黨主席、前台北市長柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》的9月國政民調顯示，民眾黨主席柯文哲信任度為23.5％、不信任度為66.9％，此外，有54.3％的人認為「柯文哲會在賴清德任內，被判刑坐牢」，17.0％的人認為「柯文哲在台北市長任內沒有違法犯罪」。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉昨（27日）表示，雖說過半數的台灣民眾都認為柯文哲會被判刑坐牢，但柯文哲20歲到30歲的鐵粉，還是相當穩。

吳子嘉昨日在電視節目《關鍵時刻》中提到，對比《美麗島電子報》7月跟9月的國政民調，當問到「柯文哲會在賴清德任內，被判刑坐牢」這題時，7月認為會的人有37.5％，9月則攀升至54.3％。

不過，吳子嘉指出，雖說過半數的台灣民眾都認為柯文哲會被判刑坐牢，但柯文哲20歲到30歲的鐵粉，還是相當穩。此外，吳子嘉認為，比較奇特的是，柯文哲跟民眾黨的民調，並沒有下滑，反而微幅上揚，比較有意思的是，從個案來看，大家都不相信柯文哲。

吳子嘉分析，柯文哲從9月5日收押至今，在這段時間，民眾黨選擇衝撞政府、指控政府司法不公、政治追殺的策略，還是有效的。

最後，吳子嘉說明，民眾黨甚至到處跟小草有很多行動，以及很多抗爭，這確實在社會上，或是在他們所訴求的小草，也就是20到30歲這個族群，有了一定程度的發酵。

該民調是由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。

★未經判決確定，應推定無罪