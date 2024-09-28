程序委員會成立法院攻防新戰場！　國民黨換4女將上場迎戰

▲國民黨立委陳菁徽將擔任程序委員會委員。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院程序委員會24日在藍白聯手對決下，將明年度政府總預算暫緩列案，過程中因國民黨立委羅廷瑋棄權投票，引發藍營內部不滿。不過，在本會期開始前，羅就多次強調自己希望退出程序委員會，「棄權事件」發生後，國民黨順勢讓羅廷瑋退出程序委員會，再加上陳玉珍、洪孟楷、黃仁3人，總計4人退出程委會，不過藍營馬上換上不分區立委林倩綺、翁曉玲、陳菁徽與黨團副書記長王鴻薇等4女將上場救火。

立院人士指出，其實過往民進黨在立法院佔多數的情況下，程序委員會就是一般排審議案的會議，但從這一屆立委開始，程序委員會變成了藍綠白政治攻防的戰場。實際上，上個會期綠委沈伯洋要求管制立委、縣市議員赴中的修法提案，就在程序委員會被藍白聯手封殺11次，至今仍無法順利排入院會議程。

面對程序委員會變成政治攻防戰場，羅廷瑋上個會期就想退出，而國民黨也在本會期開始前緊急徵詢有無藍委有意願進入程委會，黨團因了解區域立委可能會有地方壓力，因此多協調不分區立委加入，最終由3名不分區立委林倩綺、翁曉玲、陳菁徽與區域立委王鴻薇4名女將上場。

▲國民黨立委翁曉玲將擔任程序委員會委員。（圖／記者林敬旻攝）



程序委員會下周二將再次開會，國民黨換上4名女將希望能在程委會上展現功力。不過，有知情人士指出，程委會成為新的戰場沒問題，但黨團是否有給足彈藥來做因應很重要，藍白退回總預算是20日的院會，當天已是週五，而民進黨他們早已有準備，週六、週日綠營開始鋪天蓋地的丟出他們早就製作好的圖卡、短影音，一個週末的時間，藍委全黑掉了。

該人士直言，黨團要做任何動作其實都可以，但一定要先與內部溝通，同時也要有完整的說法，甚至圖卡、短影音、回應方式也該同步出來，否則未來不只區域立委有壓力，連不分區藍委也將重傷。

原本就在程委會的藍委廖先翔表示，立法院確實是政治對抗強度非常高的地方，但是只要與黨的立場站在一起，一起團隊作戰，大家一定可以完成很多法案。至於羅廷瑋的事件，確實也給各委員學到一課，大家要了解支持者對於他們有很大的期待，不能一昧只往中間選民靠攏，要知道自己的中心思想是什麼，守好自己的本分，才可以再對外擴張。

新加入程委會的陳菁徽表示，未來壓力肯定不小，但是這次國民黨立委都是很團結的，希望法案都可以回到理性問政，也呼籲民進黨不要把什麼議題都無限上綱到政治攻防上，藍營一定會好好把關法案，推出人民有感的法案。

