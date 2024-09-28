巨業撞死人市府評鑑仍拿高分　她曝評鑑計分方式：僅7分跟事故有關

▲巨業客運鞠躬道歉。（圖／記者鄧木卿攝）



記者杜冠霖／台北報導

22日台中市發生巨業客運公車輾斃東海女大生，台中市長盧秀燕「震怒」，但事後肇事駕駛更被查出過去也曾撞死民眾，卻在隔年評鑑拿到高分，也拿到2089萬餘元補助。對此，時代力量黨主席王婉諭27日表示，中市公車治理之所以敗壞至此，不是個案，台中市滿分100分的公車評鑑，只有少少的7分與交通事故直接相關，對於「肇事死傷」毫無重視，業者當然不痛不癢。

巨業客運造成東海大學生1死1傷，除了召回駕駛做教育訓練、罰巨業120萬等五大措施外，台中市長盧秀燕再度加碼，表示「公車大執法」專案無限期持續，也要收回巨業最賺錢的300號路線路權3個月。但同日台中再發生私立高中與客運合作的校車，撞死騎乘微型電動二輪車的老婦。

對此，王婉諭表示，盧秀燕市長震怒祭出的個案重罰、大執法、教育訓練，或許可以平息民怨，但是沒有抓到重點。台中市公車治理之所以敗壞至此，不是個案，而是系統性的失能。其中最關鍵的，就是攸關市區公車補助、路權的「公車評鑑制度」。

王婉諭指出，台中市滿分100分的公車評鑑，只有少少的7分與交通事故直接相關，其中有2分，分給僅有車輛受損的A3事故件數（指標B11）。剩下的5分，才分給百萬公里肇事死傷人數（指標E5）。另外，額外的加扣分項目，竟然是「發生交通事故或其他負面服務相關新聞」（交通事故至多扣5分）。

王婉諭質疑，這種評鑑計分，反應了什麼樣的公車治理精神？很簡單，肇事死傷只有5%的重要性。如果還要扣分，那是因為負面新聞對台中市政府的「額外傷害」。

王婉諭直言，所以對於業者來說，肇事死傷人數根本不是什麼最重要的事情。以2022年的評鑑來說，17家業者的平均得分是0.6分，13家業者拿到0分，等於大多數業者在「肇事死傷」都嚴重超標，光是拿0分，已經無法反應台中公車業者在「肇事死傷」的嚴重程度，「大家都考0分的測驗，有任何鑑別力嗎？反正大家撞到一堆人，大家都拿0分，有差嗎？」

王婉諭直言，公車評鑑指標對於「肇事死傷」毫無重視，業者當然不痛不癢。收路權、扣補助，也只是一時的政治處理，在沒有調整公車評鑑的配分權重與計分方式前，都是假的。在震怒與大執法之外，台中市長盧秀燕，做點實事搶救公車客運輪下的無辜生命吧。