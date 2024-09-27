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冤獄48年！日本死刑犯袴田巖改判無罪　日媒：可借鏡台灣經驗

▲▼ 袴田巖,冤獄,袴田事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 袴田巖,冤獄,袴田事件。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本老翁袴田巖昨天獲判無罪，日經亞洲以「關於死囚獲判無罪，日本可否向台灣借鏡」為題報導，這起備受矚目的案件凸顯日本在定罪後救濟方面的不足，特別是與鄰國台灣相比。 現年88歲的前職業拳擊手袴田巖58年前因涉嫌殺害靜岡縣一家4口被判處死刑，被關48年後獲釋，為全世界被關最久的死囚。

日本高等法院去年下令重審，靜岡地方法院昨天宣判袴田巖無罪。 袴田巖原先否認犯案，但隨後認罪。他之後宣稱在審訊期間遭到警方嚴刑逼供，迫不得已認罪。袴田巖嘗試撤銷自白但無效，日本最高法院1980年駁回上訴，確定他的死刑判決。

經過多年纏訟，靜岡地方法院認為當年證據有偽造的可能性，於2014年決定再審此案，並將袴田巖釋放。接下來幾年此案在多個法院反覆審理，高等法院去年下令重審。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，在袴田巖獲判無罪後，日本司法體系面臨審視和改革的機會。 報導說，全國律師聯合會理事長尤美女表示：「台灣和日本刑事訴訟方面的法律類似，但台灣比日本更早做出改變。」她在擔任立法委員期間協助推動刑事審判制度改革。 現行中華民國刑法有部分內容借鑒日本刑法，曾規定必須發現合乎法院嚴格解釋的具體新證據才能再審。

2014年3月，一名男子在重新檢視DNA證據後獲判無罪，這為台灣在2015年修法，放寬可用於啟動再審的證據類型標準鋪路。2019年再審制度再度修正，讓律師和聲請人能夠聲請調查相關案件證據。台灣司法體系積極參與起草改革。 日本2019年原則開放再審聲請。進一步的改革遇到阻力，檢察官擔心倉促改變定罪後救濟程序，可能會破壞司法體系的穩定性。

▲▼司法院刑事廳長李釱任，說明國民法官統計資料。（圖／記者吳銘峯攝、司法院提供）

▲司法院刑事廳長李釱任。（圖／記者吳銘峯攝、司法院提供）

不過，台灣的司法院刑事廳廳長李釱任說，「防止錯誤的有罪判決，比司法穩定更重要」。 自2015年刑法修正以來，台灣各地法院已批准178件再審聲請，相當於3.4%。李釱任表示，雖然數字已比再更早10年的112件還高（相當於2.9%），但變化有限，司法體系保持穩定。

台灣的司法院也設立法官評鑑委員會，負責篩選可能的誤判案件，學者、律師和其他外部專家占委員會成員的多數。 最高檢察署檢察總長邢泰釗說：「台灣檢察官都正面看待這些改革。」 他表示，根據觀點的不同，事實可以有不同的解釋方式，調查人員有責任迅速糾正任何錯誤，而謙遜和反省是司法體系從業人員最重要的素質。 主張改革日本再審制度的律師鴨志田祐美表示：「司法系統和整個國家必須將袴田先生的無罪判決視為契機，正視我們過去忽視的問題。」

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