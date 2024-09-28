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外食族選擇困難！7-11聯名我家牛排、全家打造義大利麵天花板

▲▼7-11平價牛排新品。（圖／業者提供）

▲外食族選擇越來越多，7-11打造「平價牛排館」新品，將「我家牛排」經典組合搬到超商。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

外食族選擇越來越多了！時序進入秋天，看準消費者對熱呼呼、濃郁系鹹食需求提高，超商紛紛推出鮮食新品，並與知名餐飲業者聯名合作，如7-11將「我家牛排」搬進超商，「星級饗宴」系列餐盒也與台北晶華酒店主廚團隊再次攜手，開發奶油貝殼麵、青醬燉飯等多款新品。全家「uno pasta」攜手Google超過萬則評論的台北最強義大利麵餐廳「solo pasta」，推出3款秋季新品，打造超商界義大利麵天花板，外食族一定要吃遍一輪。

●7-11 平價牛排系新品

7-11聯手知名平價牛排餐廳「我家牛排」，把牛排館的人氣附餐搬進超商，推出超經典「雙醬豬排鐵板麵」。以Q彈麵條、在地豬排，搭配我家牛排最經典的雙醬「黑胡椒＋蘑菇醬」，售價79元。即日起至10月1日期間，購買指定冷凍商品還有「任選2件88折」優惠。

▲▼7-11平價牛排新品。（圖／業者提供）

▲經典的「黑胡椒+蘑菇醬」搭配麵條豬排，再搭「餐包+濃湯」神組合。（圖／業者提供）

吃牛排套餐，不能錯過熱呼呼的「餐包+濃湯」神組合！7-11與高雄麵包店「巴特里精緻烘焙」合作，獨家販售「巴特里蒜味起司餐包」，2入一組，選用雲林新鮮大蒜，搭配紐西蘭進口奶油、巴西里、乳酪絲，外皮鬆軟、內餡有濃郁蒜味和起司，餐前或餐後吃都療癒，售價45元。

濃湯則推薦「牛肝菌菇濃湯」，採用義大利進口的牛肝菌，與在地杏鮑菇、馬鈴薯、玉米一起燉煮，帶有牛肝菌獨特香氣，綿密香甜，輕鬆微波就能享用，售價65元。

●「星級饗宴」跨界聯名五星主廚

7-ELEVEN自有鮮食品牌「星級饗宴」聯名系列，再度與台北晶華酒店主廚團隊聯手開發新品，推出2款主食、1款輕食漢堡。

▲▼7-ELEVEN 鮮食品牌「星級饗宴」，再度與台北晶華酒店主廚團隊聯手開發新品，推出2款主食、1款輕食漢堡。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 鮮食品牌「星級饗宴」，再度與台北晶華酒店主廚團隊聯手開發新品。（圖／業者提供）

「海鮮奶油貝殼麵」由五星主廚親自指導醬汁，選用整粒羅馬番茄，搭配進口鮮奶油慢慢熬煮，加入些許海鮮高湯，形成一份濃郁又鮮美的奶油粉紅醬，鮮奶油用量增加20%，每口都有濃濃奶香。海鮮選用進口鮮嫩蝦仁與干貝，與奶油醬汁完美搭配，勾起奶油控滿滿食欲，售價139元。

「香烤魚排佐起司青醬燉飯」透過活魚急凍技術，保持魚肉的鮮嫩，經過多種香料炙烤，再搭配用新鮮九層塔調製的羅勒青醬燉煮米飯，鋪上帕馬森起司點綴，整體層次豐富、香氣撲鼻，售價109元。

▲▼7-ELEVEN 鮮食品牌「星級饗宴」，再度與台北晶華酒店主廚團隊聯手開發新品，推出2款主食、1款輕食漢堡。（圖／業者提供）

▲新品「晶華紐奧良風味烤雞堡」優化漢堡配方，讓消費者在超商也能吃到現做般鬆軟的漢堡。（圖／業者提供）

「晶華紐奧良風味烤雞堡」則是採用香烤雞腿排，佐以獨家調製的辣味美式紅醬，紐奧良風味烤雞微辣鹹香，與新鮮的番茄、洋蔥、美生菜搭配得恰到好處，並特別優化漢堡配方，解決微波後麵包濕軟狀況，讓消費者在超商也能吃到現做般鬆軟的漢堡，售價79元。

●全家打造「便利商店義大利麵天花板」

全家積極拓展義大利麵版圖，不僅擴增專責義大利麵生產的鮮食廠「長家」，以品牌「uno pasta」打造「便利商店義大利麵天花板」形象，帶動去年破10億的銷售佳績。

繼去年推出老饕最愛貓耳朵麵特殊麵體，獲得消費者高度評價後，再以義大利麵正統風味為開發靈感，推出3款聯名新品，讓喜愛義大利麵的消費者嚐鮮。

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

▲全家「uno pasta」，打造「便利商店義大利麵天花板」。（圖／業者提供）

「後花園松露白醬筆尖麵」選用義大利知名「Tartufi Jimmy」黑松露蘑菇醬，搭配硬Q筆尖麵，整體起司奶香風味濃郁，售價129元。

喜歡紅醬風味就選「古典波隆那肉醬寬扁麵」，採用義大利麵品牌La Molisana寬扁麵，口感Q彈滑順，搭配特製雞肝慕斯、起司絲與濃郁肉醬，尾韻帶有蔬菜清甜口感，售價129元。

▼全家超人氣「uno pasta」系列再度推出新品。（圖／業者提供）

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

後續推出超特殊「南義火辣牛哨子筆尖麵」，以川菜食材結合義式料理，中西合璧，碰撞出嶄新風味，使用素有「川菜之魂」之稱的老字號郫縣豆瓣醬，搭配青麻椒香的牛肉絲，整體香辣有勁，售價同樣是129元。

即日起至10月1日，購買「uno pasta」全品項，更可+10元搭購FMC指定飲料700ml。

▼即日起至10月1日購買「uno pasta」全品項，加10元就有指定飲料。（圖／業者提供）

▲▼全家新品。（圖／業者提供）

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