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快訊／一次收2間！黑浮咖啡信義、岡山店掰了　補償措施曝光

▲黑浮咖啡白玉麻糬鬆餅系列商品。（圖／黑浮咖啡提供）

▲黑浮咖啡被稱為「被咖啡耽誤的鬆餅店」。（圖／黑浮咖啡提供）

記者許宥孺／高雄報導

連鎖咖啡店「黑浮咖啡」被稱為是被咖啡耽誤的鬆餅店，成立至今已有13年，全台共有11家分店。不過業者近日宣布，因集團人力短缺，因此台北信義店、高雄岡山店將臨時歇業，消息一出令大票支持者不捨。

黑浮咖啡昨日突然發布歇業公告，內文指出，隨著時間的流轉，百貨租約即將到期，黑浮咖啡「高雄岡山店及台北信義店」將於 2024年9月30日正式歇業。

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▲黑浮咖啡「法式冰釀拿鐵」。（圖／黑浮咖啡提供）

▲黑浮咖啡北中南共有11家分店，如今信義店、岡山店掰了。（圖／黑浮咖啡提供）

業者今日再度發文表示，因突如其來的消息帶給消費者不便與困擾，對此，由衷地感到抱歉。除致上歉意外，業者也說明歇業主因，「集團因人力短缺問題，不得不在短時間內做出2間分店歇業艱難的決定，但我們相信這一刻的選擇，將使我們在未來能夠以更專業、更卓越的服務品質重新迎接您。」

業者表示，過去幾個月，門市夥伴在面對人手不足的情況下，仍堅守崗位，努力為每位顧客提供最好的服務，看到夥伴在工作中的疲憊與奉獻，讓我們更加堅定這一決策的必要性。希望給予這些默默付出的夥伴充足的時間來休養與調整，並在未來能更好地服務每一位顧客。

業者承諾，消費者的權益將不會受到影響，並公告補償措施，無論是儲值金、票券或其他權益，業者強調會確保消費者的需求得到妥善處理。

▲黑浮咖啡公布補償措施。（圖／翻攝自粉專）

▲黑浮咖啡公布補償措施。（圖／翻攝自粉專）

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