　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／聲押黃紹庭服務處副主任失敗　法官裁定請回...檢將抗告

▲▼ 黃紹庭 。（圖／翻攝自Facebook高雄市議員黃紹庭）

▲黃紹庭 。（圖／翻攝自Facebook高雄市議員黃紹庭）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，檢調昨(26日)兵分多路前往黃紹庭住家、服務處等地搜索，並帶回服務處周姓女副主任。法官今日審理時，認為周女罪嫌不足裁定無保請回。雄檢對此表示，將研議抗告。

檢調接獲檢舉稱黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，貪汙金額恐高達百萬，26日一早兵分多路前往10處地點搜索，並帶回黃的雙親和服務處人員共17人，訊問後其中6人分別以2萬至30萬元交保候傳，服務處周姓女副主任則遭聲請羈押，但黃紹庭卻失聯。

高雄地院今日開羈押庭，法官認為，雖然周女有提領款項等行為，但無法證明她與黃紹庭之間有犯意聯絡，因此認為周女涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款之罪、使公員登載不實罪，罪嫌不足，裁定無保請回。雄檢對此表示，檢察官已研議提出抗告。

據悉，檢調執行搜索前一天，還透過基地台定位確認黃紹庭在高雄住家，未料清晨收網一刻，黃紹庭卻被鄰居目擊，清晨6點多就帶著大件行李搭上計程車離去，目的地直奔小港機場，並臨櫃購買早上7點30分的機票前往中國廈門，隨後就失聯。

▲▼ 國民黨高雄市議員黃紹庭自錄影片澄清非潛逃。（圖／黃紹庭提供）

▲國民黨高雄市議員黃紹庭自錄影片澄清非潛逃。（圖／黃紹庭提供）

黃紹庭神隱30小時後，今日自錄影片強調昨日出境是個人行程，「絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。」昨日在獲知遭搜索消息後，第一時間即已經主動致電檢調承辦人員說明行程，也獲得承辦人員理解。本人向檢調說明，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明，這也已獲得承辦人員理解。

ET快訊
快訊／楊繡惠喊退休　華視不忍再發聲明！乃哥也回應了
以為女伴是「烏克蘭間諜」　俄兵活活打死她
為了Type-C「要選iPhone 15還是16？」　網答案
快訊／「被咖啡耽誤的鬆餅店」一次收2間
防汛道路一原因奪2命　二寶媽被淹死...女騎士撞車亡
氣氣氣氣！翁曉玲嗆政院把國會當空氣　「我們也不會客氣」
最快周日發海警！　暴風圈可能觸陸「2地首當其衝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市3連霸議員被合夥人指證暗槓公款　陳重文如坐針氈插話反嗆

科技女「超速+闖紅燈」拒繳1.2萬　執行署出招...直接扣押存款

黃紹庭遭搜索前「巧飛出國」　柯志恩驚：前一晚還在聊高鐵南延

快訊／聲押黃紹庭服務處副主任失敗　法官裁定請回...檢將抗告

舊濁水溪防汛道路一原因奪2命　二寶媽被淹死...女騎士撞車亡

快訊／新北驚悚車禍！女騎士捲砂石車底　腹部血肉模糊手變形

快訊／搜索前黃紹庭「人飛廈門」疑有人洩密　雄檢：已分案調查

新北色警藉辦案3度強吻15歲少女　和解賠償獲緩刑仍遭休職10月

黃紹庭遭約談前飛廈門！曾任台積電駐美經理　從政黑歷史被翻出

黑幫詐賭竹科工程師！2人被宰1.17億落跑　欠債宣傳車開到家門前

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

乳牛貓被媽撫摸翻肚撒嬌　換爸牠秒「喵聲尖叫」XD

北市3連霸議員被合夥人指證暗槓公款　陳重文如坐針氈插話反嗆

科技女「超速+闖紅燈」拒繳1.2萬　執行署出招...直接扣押存款

黃紹庭遭搜索前「巧飛出國」　柯志恩驚：前一晚還在聊高鐵南延

快訊／聲押黃紹庭服務處副主任失敗　法官裁定請回...檢將抗告

舊濁水溪防汛道路一原因奪2命　二寶媽被淹死...女騎士撞車亡

快訊／新北驚悚車禍！女騎士捲砂石車底　腹部血肉模糊手變形

快訊／搜索前黃紹庭「人飛廈門」疑有人洩密　雄檢：已分案調查

新北色警藉辦案3度強吻15歲少女　和解賠償獲緩刑仍遭休職10月

黃紹庭遭約談前飛廈門！曾任台積電駐美經理　從政黑歷史被翻出

黑幫詐賭竹科工程師！2人被宰1.17億落跑　欠債宣傳車開到家門前

藍白擋總預算蔣萬安籲「中央聆聽民眾心聲」　議員批：應捍衛市民權益

政府將徵用40萬民力！彰化媽祖文化節今登場　王惠美：願和平不要戰爭

下巴掉地上！曹佑寧憶12年前世青賽：大谷飆160，藤浪滑球噁心

男友是省錢魔人　超過30度才開冷氣「只能吹2小時」！全場傻眼

感情變了該怎麼辦？從星座學角度看一個人會「直球對決」或是「默默登出」

正面看待陳偉殷願打12強　葉總提出另一個想法

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

環球購物中心周慶「10萬件6折」　消費滿5千送1300

父從小不做這事！他長大照顧父卻被說「不孝」　網力挺：別被情勒

冤獄48年！日本死刑犯袴田巖改判無罪　日媒：可借鏡台灣經驗

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

獨／台男豪借3億港幣輸光賴帳　法院判全賠

收網前一刻溜掉！黃紹庭涉貪爆「逃到廈門」

快訊／轎車國道拋錨！駕駛下車擺警示當場遭撞死

公車輾斃東海女大生！高大成點出關鍵：這就不對了

快訊／紅牌重機自撞護欄　46歲男騎士噴飛身亡

即／巨業客運撞死女大生　被收回黃金路線3個月

快訊／台中校車肇事！女騎士當場死亡

網紅批巨業司機垃圾：強制險也是東海命換來

零工男攢錢買紅牌重機自撞亡　妹痛哭：怎向父母說

更多熱門

相關新聞

黃紹庭遭搜前「巧飛出國」　柯志恩也詫異

黃紹庭遭搜前「巧飛出國」　柯志恩也詫異

國民黨高雄市議員黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，但在檢調搜索前「巧合飛出國」，引發洩密爭議。對此，國民黨高雄市黨部主委柯志恩今天受訪時稱，2人前一晚還在討論高鐵是否要進高雄車站議題，沒有任何徵兆，非常詫異。

即／黃紹庭搜索前飛廈門　雄檢查洩密

即／黃紹庭搜索前飛廈門　雄檢查洩密

黃紹庭爆涉貪　從政黑歷史被翻出

黃紹庭爆涉貪　從政黑歷史被翻出

萬聖節大南瓜10月底登場　歡迎市民變裝搞怪

萬聖節大南瓜10月底登場　歡迎市民變裝搞怪

即／黃紹庭爆涉貪首露面！自錄102秒影片澄清

即／黃紹庭爆涉貪首露面！自錄102秒影片澄清

關鍵字：

高雄黃紹庭助理費

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

前兄弟啦啦隊「直接點名陳致遠」

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

即／8連霸屏東議員王啟敏　峇里島猝死

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面