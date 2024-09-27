快訊／聲押黃紹庭服務處副主任失敗　法官裁定請回...檢將抗告

▲黃紹庭 。（圖／翻攝自Facebook高雄市議員黃紹庭）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，檢調昨(26日)兵分多路前往黃紹庭住家、服務處等地搜索，並帶回服務處周姓女副主任。法官今日審理時，認為周女罪嫌不足裁定無保請回。雄檢對此表示，將研議抗告。

檢調接獲檢舉稱黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，貪汙金額恐高達百萬，26日一早兵分多路前往10處地點搜索，並帶回黃的雙親和服務處人員共17人，訊問後其中6人分別以2萬至30萬元交保候傳，服務處周姓女副主任則遭聲請羈押，但黃紹庭卻失聯。

高雄地院今日開羈押庭，法官認為，雖然周女有提領款項等行為，但無法證明她與黃紹庭之間有犯意聯絡，因此認為周女涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款之罪、使公員登載不實罪，罪嫌不足，裁定無保請回。雄檢對此表示，檢察官已研議提出抗告。

據悉，檢調執行搜索前一天，還透過基地台定位確認黃紹庭在高雄住家，未料清晨收網一刻，黃紹庭卻被鄰居目擊，清晨6點多就帶著大件行李搭上計程車離去，目的地直奔小港機場，並臨櫃購買早上7點30分的機票前往中國廈門，隨後就失聯。

▲國民黨高雄市議員黃紹庭自錄影片澄清非潛逃。（圖／黃紹庭提供）

黃紹庭神隱30小時後，今日自錄影片強調昨日出境是個人行程，「絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事。」昨日在獲知遭搜索消息後，第一時間即已經主動致電檢調承辦人員說明行程，也獲得承辦人員理解。本人向檢調說明，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明，這也已獲得承辦人員理解。