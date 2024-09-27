中國丐幫入侵馬來西亞夜市乞討　月收入達7萬台幣

▲中國丐幫化整為零，赴人潮集聚的早市或夜市沿街乞討。（示意圖／達志影像）

文／中央社

馬來西亞開放對中國免簽政策，中國丐幫藉機大舉深入馬來西亞夜市乞討，濫用同情心賺取高收入。馬國移民局近日破獲中國丐幫集團後指出，中國乞丐月收入達馬幣1萬令吉（約新台幣7萬6400元）。

大馬去年12月起施行對中國免簽，免簽證待遇將施行至2026年底。今年前4個月赴大馬的中國旅客達95萬5696人次，與去年同期相比增加231.9%。

拜免簽之賜，中國丐幫得以順利入境，化整為零分赴吉隆坡、巴生（Klang）、新山（Johor Bahru）等人潮集聚的早市或夜市沿街乞討。大馬移民局於24、25日展開突襲行動，在柔佛州（Johor）破獲中國丐幫集團，並逮捕4名中國人。

柔佛移民局主任穆罕默德魯斯迪（Mohd Rusdi Mohd Darus）表示，落網中國乞丐年齡介於36歲到67歲，涉嫌利用行動不便等身障狀況，在夜市與城市周邊地區行乞，每月賺取高達馬幣1萬令吉收入。

他指出，移民局執法時，還有集團成員試圖搭乘巴士逃往北馬的霹靂州（Perak）怡保（Ipoh）。由於這些乞丐以集團形式活動，頻繁更換行乞地點，懷疑有組織背後操控。

馬國移民局5日也逮捕6名年齡介於51歲到63歲的中國丐幫成員，同樣利用身障沿街乞討，博取當地人同情。

對於中國乞丐出沒大馬夜市，巴生市區流動小販公會主席葉金發（Yap Kim Huad）今天告訴中央社，這種現象已存在10多年。中國乞丐多半在販售咖啡或餐飲的「咖啡店」（Kopitiam）內，向用餐的當地人行乞，或在人潮集聚的夜市博取同情心，他也經常在交通繁忙街頭看到乞討身影。

他指出，每天都有集團將中國乞丐運送到大馬不同市集或夜市乞討，並被安排住在旅店中。這些集團甚至包機票入出境，輪番更換新一批乞丐赴馬來西亞乞討。

葉金發曾在「咖啡店」用餐時，詢問一名乞丐獲悉，有的乞丐一個早上能賺取馬幣1000令吉。這些乞丐多為中國人，多半是身障人士，有著斷手或斷腳等身體缺陷。

一名不願透露姓名的大馬導遊說，馬來西亞開放對中國免簽，大批中國人入境帶動觀光潮，卻也淪為中國丐幫行乞吸金目標。大馬是多元種族社會，包括馬來人、華人與印度社群均富同情心，會對行乞者發揮愛心，提供協助。

這名導遊指出，大馬市區有來自緬甸洛興雅（Rohingya）或中東的難民在街頭行乞，畢竟這些人是難民，即使領有聯合國難民署（UNHCR）核發的難民證，仍無法合法工作。難民行乞情有可原，但中國丐幫濫用大馬人的同情心與愛心，非常不可取。