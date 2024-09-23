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等不到老公！大馬男搭同事便車拋飛亡　新婚妻招魂痛哭

▲▼車禍,車禍現場。（圖／CFP）

▲馬來西亞男子與同事下班回家途中發生車禍，拋飛車外身亡。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名29歲男子在新加坡上班，天天往返新馬兩地，但20日凌晨搭乘同事的車返回馬來西亞時發生車禍，整個人當場拋飛車外身亡，同事則因粗心駕駛被捕。死者去年新婚，留下未滿1歲幼女，妻子則是在招魂儀式上傷心痛哭。

星洲網、聯合早報報導，死者陳國盛與妻子都在新加坡一間工廠上班，事發當時，死者搭乘男同事便車前往地鐵站，去載各自的妻子回家，然而卻在距離地鐵站約3公里處發生死亡車禍。已知死者妻子當日與駕駛妻子下班後相約吃飯逛街，等待加班的丈夫下班接她們回家，但未能如約抵達，當一行人趕到案發現場時，只見陳國盛已成為一具冰冷遺體。

死者遺體21日運抵殯儀館，並進行招魂儀式，死者妻子傷心痛哭，遺體同日晚間運回馬來西亞。

事發當日擔任駕駛的同事感到相當自責，在發生車禍被捕之後，由公司協助保釋，獲釋後立刻趕到殯儀館，對於好友的離世感到相當難過。在車禍發生後，駕駛妻子一路陪在死者妻子身旁。

死者表哥則透露，陳國盛生前性格隨和、為人慷慨，才剛結婚一年多，還有一名不到1歲的女兒，接下來葬禮會在家鄉怡保舉行，遺體火化後，死者妻子會把骨灰帶回柔佛，親屬會幫忙照顧孩子，妻女生計不是問題，但所有人的心情都非常沉重。

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