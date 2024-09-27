狂追同窗變愛妻！曝光準日相石破茂純情一面　結褵41年成最佳賢內助

▲石破茂27日當選日本自民黨新任總裁。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本自民黨今（27）日進行新任總裁的投開票，在第二輪的決選中由前幹事長石破茂對上經濟安保大臣高市早苗，最終由第5度競選總裁的石破茂當選，10月1日將在臨時國會中成為新任首相。對此，石破茂的妻子石破佳子（よしこ）在得知丈夫當選後，驚喜到痛哭流涕，並向現場的支持者一一握手表達感謝。

根據日媒《日刊體育》、《山陰日報》，出身政治世家的石破茂當選新任自民黨總裁，其父親石破二朗過去曾經擔任參議員、政治大臣與鳥取縣知事，在從慶應大學畢業後選擇至三井銀行工作，直到父親過世後才在前首相田中角榮支持下踏入政壇，而他過去與妻子佳子小姐交往、結婚的過往再度浮上檯面。

石破茂與其妻子石破佳子今年同樣為67歲。回憶過去學生時代，石破茂1975年（昭和50年）在慶應大學的德語課教室，首度與「一生摯愛」佳子相識，當時佳子正以清純美人的形象，成為每一位男同學幻想交往的對象，因此石破茂對於佳子同樣也是一見鍾情。

在經過石破茂猛烈的追求下，兩人開始交往，並於1983年（昭和58年）結婚。

▲當得知丈夫石破茂當選自民黨總裁，即將成為「日本第一夫人」的石破佳子喜極而泣。（圖／翻攝自X／news24ntv）

如今即將成為「日本第一夫人」的佳子，過去接受日媒《Sponichi Annex》採訪時曾經透露，兩人同樣就讀慶應大學法學部，在求學時兩人僅是好友。當畢業時，石破茂竟然向佳子告白，表示希望「以結婚為前提」交往，不過佳子卻婉拒石破茂的提議，認為當時自己還很年輕，若以結婚為前提交往，可能顯得有點沉重。

直到數年後，石破茂才終於與佳子再度相逢。在一陣猛烈追求下，石破茂才終於抱得美人歸。

報導指出，雖然石破茂是鳥取縣第1區的眾議員，不過卻長期在自民黨和內閣擔任要職，包括防衛廳長官、防衛廳大臣、農林水產大臣、自民黨幹事長等，也因此在地方選區上，長期由扮演「賢內助」角色的佳子替丈夫鞏固支持，佳子在地方的人氣甚至超越丈夫。

報導甚至形容，其實佳子才是石破茂幕後的「造王者」，其位於鳥取縣的選區甚至給予佳子高度評價，石破茂之所以在選舉中旗開得勝，有一半以上的功勞是配偶佳子夫人。佳子擁有清純可人的外貌、口才好，加上總是向每位支持者低頭彎腰、輕聲細語道「謝謝您的指教」，因此才能博得地方好感。

另外，佳子也在丈夫石破茂參選自民黨總裁時的外貌與打扮下指導棋，她讓石破茂戴上眼鏡，並與女兒在石破茂的眉毛化妝上操刀，讓石破茂的競選形象顯得更為柔和與穩重。