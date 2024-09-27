太魯閣天祥階段放行！旅宿10月起每週5天開放入住

▲太魯閣長春祠。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

0403地震後太魯閣國家公園持續復原中，唯一聯外道路中橫公路仍有災後修復工程進行，天祥地區飯店業者10月起每週將開放5天入住，搭配國旅補助方案，已吸引不少遊客訂房。

0403強震重創太魯閣，聯外道路中斷、電力與通訊設備毀損，一度造成逾600人受困山中，經各單位協力搶災，台8線中橫公路已搶通管制放行，東段沿線景點則處於「待機模式」，等待時間修復。

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天祥地區位於中橫公路167公里處，震災中受創相對輕微，有足夠避難空間，是震災初期重要避難所及前進指揮所。

太魯閣國家公園管理處今天指出，目前地質與天候相對穩定，天祥地區轉做中橫簡易休息區，開放使用公廁、停車場、梅園、福園及文天祥公園，天祥遊客中心及白楊步道尚未開放，現地解說人員及相關餐飲服務也暫停。

位在天祥地區的太魯閣晶英酒店將於10月起開放入住，業者說，初期採取緩步開放，每週二、三未提供住宿，其餘5天開放入住，也有在地遊程，遊客可搭乘接駁車或自行開車前往，恢復營運消息發布後，詢問度很高。

太管處提醒，中橫公路東端太魯閣口到天祥公路（167.7K~184.5K）目前仍在進行災後修復工程，維持白天5時段放行、夜間封閉，建議民眾改從中橫公路西端前往。